Kombouaré ICONSPORT_361382_0290

PFC : Pierre Ménès met une gifle aux anti-Kombouaré

Paris FC09 mars , 11:30
parCorentin Facy
0
L’arrivée d’Antoine Kombouaré sur le banc du Paris FC en remplacement de Stéphane Gilli avait surpris beaucoup d’observateurs. Mais force est de constater que les premiers pas de l’entraîneur kanak dans la capitale sont prometteurs.
Nommé par le Paris FC le 22 février dernier afin de succéder à Stéphane Gilli sur le banc du club francilien, Antoine Kombouaré a réussi ses débuts. Avec une victoire contre Nice et un match nul sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, l’ex-entraîneur du FC Nantes a pris quatre points précieux dans la course au maintien, en affichant un contenu intéressant. Les joueurs font preuve d’une abnégation intéressante et défensivement, la défense parisienne est déjà bien plus solide que par le passé. Une réelle satisfaction aux yeux de Pierre Ménès.
Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant de Canal+ a tiré un grand coup de chapeau à l’entraîneur passé par Nantes, le PSG ou encore Valenciennes. A ses yeux, cette belle réussite d’Antoine Kombouaré dans la capitale prouve que malgré les critiques, sa place est totalement légitime et que l’idée du Paris FC de faire appel à lui n’était finalement pas si mauvaise.

Lire aussi

OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soirOL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir
« Avec la défaite de Nice (ndlr : 0-4 contre Rennes), le PFC prend un peu ses aises au classement. Paris conserve 8 points d’avance sur Auxerre, qui est barragiste avec 2 points d’avance sur Nantes. Cela veut dire quand même que l’effet Kombouaré se fait grandement sentir au Paris FC, ce qui met une petite claque derrière la tête à tous les faux connaisseurs du football qui pensent qu’il n’y a que des Guardiola qui peuvent réussir » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.
« Et non, un mec qui propose du football peut-être un peu à l’ancienne avec du combat, du sérieux, de l’abnégation, ça marche aussi. Ce qui est sûr, c’est que les joueurs du Paris FC adhèrent au projet » a analysé Pierre Ménès, franc défenseur d’Antoine Kombouaré et qui n’est d’ailleurs pas très inquiet quant au maintien du PFC en Ligue 1 à l’issue de la saison. La question est maintenant de savoir si le club détenu par la famille Arnault démarrera l’exercice suivant avec Antoine Kombouaré sur son banc, ou si un nouveau gros changement sera opéré durant l’intersaison.
0
Articles Recommandés
Abdelli ICONSPORT_360753_0336
OM

OM : Abdelli c’est fini, le costume est trop grand

Kang in Lee ICONSPORT_350033_0311
PSG

Le PSG accepte 40ME pour un douloureux départ

Jonathan Davis
OL

OL : Jonathan David appelé par Paulo Fonseca

Fil Info

09 mars , 12:40
OM : Abdelli c’est fini, le costume est trop grand
09 mars , 12:20
Le PSG accepte 40ME pour un douloureux départ
09 mars , 12:00
OL : Jonathan David appelé par Paulo Fonseca
09 mars , 11:00
Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau
09 mars , 10:30
OL : Hugo Guillemet a peur pour Lyon
09 mars , 10:00
L1 : Lens-PSG, il annonce une vraie finale pour le titre !
09 mars , 9:40
L1 : Lens et Paixao en force dans l'équipe type
09 mars , 9:20
L'ASSE gagne, Gazidis se prend un missile

Derniers commentaires

Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Écoute perso je trouve rien de choquant la dessus..tous les supporter le pensait après bruges ou Toulouse...donc si on le pense pourquoi ne pas leurs signifier?? Un moment donné faut appeler un chat un chat comme on dit... au moins avec cette banderole ca les a piqué au vif..

Les supporters de l'OM choquent Laure Boulleau

Va chié laure on a pas besoin de ts complaisances hypocrite

OL : Hugo Guillemet a peur pour Lyon

AP3869, c'est cool, de mieux en mieux, maintenant tu m'inventes une vie .... Je n'ai jamais dit que je m'étais fait les croises mais bon si ca t'amuse... Sinon niveau foot, t'as kiffé votre match d'hier?

OL : Hugo Guillemet a peur pour Lyon

Ha mon petit iench. Ça faisait longtemps. Où tu étais encore fourré le corniaud?

L'OM lâche 15ME pour garder Pavard

Il a tout pour devenir une légende du club. C’est un champion du monde qui a joué dans les plus grand clubs d’Europe ces dernières années!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading