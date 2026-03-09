PFC : Pierre Ménès met une gifle aux anti-Kombouaré

L’arrivée d’Antoine Kombouaré sur le banc du Paris FC en remplacement de Stéphane Gilli avait surpris beaucoup d’observateurs. Mais force est de constater que les premiers pas de l’entraîneur kanak dans la capitale sont prometteurs.

Nommé par le Paris FC le 22 février dernier afin de succéder à Stéphane Gilli sur le banc du club francilien, Antoine Kombouaré a réussi ses débuts . Avec une victoire contre Nice et un match nul sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, l’ex-entraîneur du FC Nantes a pris quatre points précieux dans la course au maintien, en affichant un contenu intéressant. Les joueurs font preuve d’une abnégation intéressante et défensivement, la défense parisienne est déjà bien plus solide que par le passé. Une réelle satisfaction aux yeux de Pierre Ménès.

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant de Canal+ a tiré un grand coup de chapeau à l’entraîneur passé par Nantes, le PSG ou encore Valenciennes. A ses yeux, cette belle réussite d’Antoine Kombouaré dans la capitale prouve que malgré les critiques, sa place est totalement légitime et que l’idée du Paris FC de faire appel à lui n’était finalement pas si mauvaise.

Lire aussi OL-PFC, le pénalty qui enflamme le dimanche soir

« Avec la défaite de Nice (ndlr : 0-4 contre Rennes), le PFC prend un peu ses aises au classement. Paris conserve 8 points d’avance sur Auxerre, qui est barragiste avec 2 points d’avance sur Nantes. Cela veut dire quand même que l’effet Kombouaré se fait grandement sentir au Paris FC, ce qui met une petite claque derrière la tête à tous les faux connaisseurs du football qui pensent qu’il n’y a que des Guardiola qui peuvent réussir » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

« Et non, un mec qui propose du football peut-être un peu à l’ancienne avec du combat, du sérieux, de l’abnégation, ça marche aussi. Ce qui est sûr, c’est que les joueurs du Paris FC adhèrent au projet » a analysé Pierre Ménès, franc défenseur d’Antoine Kombouaré et qui n’est d’ailleurs pas très inquiet quant au maintien du PFC en Ligue 1 à l’issue de la saison. La question est maintenant de savoir si le club détenu par la famille Arnault démarrera l’exercice suivant avec Antoine Kombouaré sur son banc, ou si un nouveau gros changement sera opéré durant l’intersaison.