L’ASSE a recalé un buteur qui a cartonné au PSG

Buteur iconique de la Ligue 1 et du PSG, Guillaume Hoarau aurait pu jouer à l’AS Saint-Etienne après son passage dans la capitale. Mais le club stéphanois lui a finalement fait faux bond.

L’Equipe, Guillaume Hoarau a révélé avoir été en contacts avancés avec Recruté par le Paris Saint-Germain au Havre en 2008, Guillaume Hoarau a également défendu les couleurs des Girondins de Bordeaux un peu plus tard dans sa carrière. Celui qui est désormais l’un des visages phares de la chaîne Ligue1+ aurait pu jouer pour un quatrième club français au cours de sa carrière. Et pour cause, dans les colonnes de, Guillaume Hoarau a révélé avoir été en contacts avancés avec l’AS Saint-Etienne en 2014.

Avant sa signature pour les Girondins, une conversation avec Christophe Galtier avait convaincu Guillaume Hoarau de rejoindre le Forez. A tel point que l’ex-attaquant du PSG avait fait le déplacement jusqu’à Saint-Etienne… qui lui a finalement mis un énorme râteau en concluant dans la plus grande discrétion la signature de Ricky van Wolfswinkel. « Quand je suis en Chine, Christophe Galtier m’écrit souvent : « Reviens en France ! ». Premier rendez-vous, avec toute la famille du football à Saint-Etienne. On se met d’accord. Je prends le train, j’arrive à Lyon pour signer. Personne. Et plus personne ne m’a répondu » raconte Guillaume Hoarau avant de conclure.

Hoarau était proche de signer à l'ASSE

« Le lendemain, ils ont fait signer Ricky van Wolfswinkel » se souvient celui qui intervient à présent comme consultant sur Ligue1+. Une histoire qui laissera sans doute quelques regrets aux supporters de l’ASSE puisque nul doute que celui qui a marqué 41 buts en Ligue 2 et 42 buts en Ligue 1 durant sa carrière aurait pu apporter aux Verts à l’époque. Le mariage ne s’est finalement pas conclu en dépit de contacts très avancés entre toutes les parties et notamment entre le buteur réunionnais et Christophe Galtier, le coach de Saint-Etienne à l’époque.