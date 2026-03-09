Rémi Himber
Rémi Himbert - Olympique Lyonnais

L'OL boucle Rémi Himbert jusqu'en 2029

OL09 mars , 15:00
parClaude Dautel
5
Révélation de cette deuxième moitié de saison du côté de Lyon, Rémi Himbert a grimpé tous les échelons au sein de l'OL. Et c'est un gros contrat qu'il s'apprête à signer pour la première fois.
Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais savent que de nombreux clubs ont l'œil sur Rémi Himbert, le jeune attaquant de 18 ans, lequel n'a pas encore signé de contrat professionnel avec son club formateur. Au moment où la carrière de ce dernier s'emballe, Fabrice Hawkins annonce que l'OL et les agents de Rémi Himbert ont négocié les contours d'un accord. Très rapidement, le natif de Saint-Avold va signer jusqu'en 2029 avec l'Olympique Lyonnais, avec une option pour une année supplémentaire. Pour l'international français U18, cette année 2026 a débuté de manière exceptionnelle, puisque Paulo Fonseca l'a intégré dans son groupe, lui donnant même beaucoup de temps de jeu. De quoi permettre à Rémi Himbert de se mettre en valeur avec deux buts à son actif, dont un contre l'Olympique de Marseille qui avait calmé provisoirement le Vélodrome.

Rémi Himbert ne quittera pas l'OL cet été

Rémi Himbert est déjà comparé à Rayan Cherki par des supporters de l'Olympique Lyonnais très euphoriques, mais l'attaquant de 18 ans est lui nettement plus zen et refuse de s'emballer. Comme il l'a récemment confié dans L'Equipe, cette notoriété énorme apparue très rapidement ne doit pas le détourner du droit chemin. « Depuis plus jeune, on a eu la chance, que ce soit à la pré-formation, à la formation, d'avoir eu beaucoup d'interventions sur ce sujet. que ce soit sur les réseaux sociaux et tout ce qui englobe les réseaux sociaux, donc, on est préparé à ça et on doit faire attention à tout ce qu'on poste et tout ce qu'on dit. je n'ai pas vraiment changé de choses. C'est-à-dire que je fais comme avant, je reste humble. J'essaie de peu poster et je me concentre vraiment sur mon travail, ma progression et tout ce qui englobe le football », a confié celui que l'OL n'a pas l'intention de laisser filer lors du prochain mercato.
R. Himbert

R. Himbert

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
5
