De Zerbi viré, une star de l'OM a adoré

Igor Paixao est dans une forme resplendissante depuis le départ de Roberto De Zerbi. Sous les ordres d’Habib Beye, l’attaquant brésilien a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives.

Critiqué par une partie des observateurs pour son rendement longtemps décevant et loin d’être en adéquation avec le prix de son transfert (35 millions d’euros), Igor Paixao est en train de renverser la situation . Malgré les critiques à son égard, l’ailier brésilien de 25 ans totalise 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 4 buts en Ligue des Champions. Des statistiques honorables qu’Igor Paixao va certainement améliorer lors des neuf dernières journées de Ligue 1

C’est d’autant plus probable que l’ex-attaquant du Feyenoord Rotterdam s’éclate depuis la nomination d’Habib Beye. Le nouvel entraîneur de l’OM fait énormément confiance à Paixao et ses consignes à l’égard du Brésilien sont très différentes de celles de Roberto De Zerbi. L’Italien utilisait parfois Paixao en tant que piston et lui demandait énormément d’efforts défensifs. Beye veut lui voir son Brésilien dribbler, frapper et centrer à tout-va, ce qui lui réussi pour l’instant avec 2 buts et 2 passes décisives depuis la nomination de l’ancien entraîneur de Rennes.

Igor Paixao cartonne avec Habib Beye

Le Phocéen confirme la tendance, Igor Paixao est le grand gagnant de ce changement d’entraîneur à l’Olympique de Marseille. « Aujourd’hui, ses efforts semblent payer. Plus tranchant, plus influent et désormais décisif, Igor Paixão est peut-être en train de devenir l’une des armes majeures de l’OM. S’il continue sur cette lancée, le Brésilien pourrait bien être l’un des grands facteurs X de la fin de saison marseillaise… même s’il lui reste encore parfois à gagner en lucidité dans le dernier geste » écrivent notamment nos confrères.

Avec Mason Greenwood à droite et désormais un Igor Paixao en grande forme à gauche, l’Olympique de Marseille dispose d’une attaque de plus en plus séduisante. Il ne manquerait plus qu’Habib Beye parvienne à stabiliser la défense olympienne, comme à Toulouse samedi soir, et les Olympiens pourraient vite redevenir les grands favoris à la troisième place. Une position qu’ils occupent de nouveau depuis le match nul de l’OL face au Paris FC (1-1) dimanche soir au Groupama Stadium en clôture de la 25e journée de Ligue 1.