ICONSPORT_361265_0066

De Zerbi viré, une star de l'OM a adoré

OM09 mars , 14:30
parCorentin Facy
1
Igor Paixao est dans une forme resplendissante depuis le départ de Roberto De Zerbi. Sous les ordres d’Habib Beye, l’attaquant brésilien a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives.
Critiqué par une partie des observateurs pour son rendement longtemps décevant et loin d’être en adéquation avec le prix de son transfert (35 millions d’euros), Igor Paixao est en train de renverser la situation. Malgré les critiques à son égard, l’ailier brésilien de 25 ans totalise 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 4 buts en Ligue des Champions. Des statistiques honorables qu’Igor Paixao va certainement améliorer lors des neuf dernières journées de Ligue 1.
C’est d’autant plus probable que l’ex-attaquant du Feyenoord Rotterdam s’éclate depuis la nomination d’Habib Beye. Le nouvel entraîneur de l’OM fait énormément confiance à Paixao et ses consignes à l’égard du Brésilien sont très différentes de celles de Roberto De Zerbi. L’Italien utilisait parfois Paixao en tant que piston et lui demandait énormément d’efforts défensifs. Beye veut lui voir son Brésilien dribbler, frapper et centrer à tout-va, ce qui lui réussi pour l’instant avec 2 buts et 2 passes décisives depuis la nomination de l’ancien entraîneur de Rennes.

Igor Paixao cartonne avec Habib Beye

Le Phocéen confirme la tendance, Igor Paixao est le grand gagnant de ce changement d’entraîneur à l’Olympique de Marseille. « Aujourd’hui, ses efforts semblent payer. Plus tranchant, plus influent et désormais décisif, Igor Paixão est peut-être en train de devenir l’une des armes majeures de l’OM. S’il continue sur cette lancée, le Brésilien pourrait bien être l’un des grands facteurs X de la fin de saison marseillaise… même s’il lui reste encore parfois à gagner en lucidité dans le dernier geste » écrivent notamment nos confrères.

Lire aussi

OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !
Avec Mason Greenwood à droite et désormais un Igor Paixao en grande forme à gauche, l’Olympique de Marseille dispose d’une attaque de plus en plus séduisante. Il ne manquerait plus qu’Habib Beye parvienne à stabiliser la défense olympienne, comme à Toulouse samedi soir, et les Olympiens pourraient vite redevenir les grands favoris à la troisième place. Une position qu’ils occupent de nouveau depuis le match nul de l’OL face au Paris FC (1-1) dimanche soir au Groupama Stadium en clôture de la 25e journée de Ligue 1.
1
Articles Recommandés
Tolisso ICONSPORT_361382_0273
OL

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Roman Abramovitch veut son argent
Premier League

Chelsea : Abramovitch réclame 2,7 milliards d'euros à l'Angleterre

Ravanelli et McCourt - OM
OM

L'OM vire Fabrizio Ravanelli brutalement

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Kylian Mbappé

Le Real le presse, Mbappé hausse le ton

Fil Info

09 mars , 17:30
OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon
09 mars , 17:00
Chelsea : Abramovitch réclame 2,7 milliards d'euros à l'Angleterre
09 mars , 16:30
L'OM vire Fabrizio Ravanelli brutalement
09 mars , 16:00
Le Real le presse, Mbappé hausse le ton
09 mars , 15:30
Le PSG refuse de paniquer en pleine tempête
09 mars , 15:00
L'OL boucle Rémi Himbert jusqu'en 2029
09 mars , 14:00
L’ASSE a recalé un buteur qui a cartonné au PSG
09 mars , 13:30
PSG : Barcola priorité du mercato, MU envoie du lourd

Derniers commentaires

OL : Tolisso est à bout, alerte rouge à Lyon

Comme pour le Pgégé, LE match essentiel du LoL sera le match retour… 🤪🇵🇹🇺🇦🇫🇷🇧🇷

OM : Abdelli c’est fini, le costume est trop grand

Pourquoi? Bah tu l'as dit... Panic Buy...

OL : Jonathan David appelé par Paulo Fonseca

J ai l habitude de plaisanté ici mais Fonseca fait de la merde mais il fait avec ce qu il a .... moi je me demande ce qu il se passe a l infirmerie ...

Le PSG refuse de paniquer en pleine tempête

Avec quelques alignements de planètes, on aura le retour efficace des cadres avec l’enthousiasme du collectif retrouvé … 🤩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL boucle Rémi Himbert jusqu'en 2029

on est pas pret de connaitre un joueur de votre centre de formation a vous lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading