OL : Fonseca est clair, il ne veut plus vivre ce cauchemar

L’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire ce jeudi soir en Europa League face à Bâle. Un succès 2-0 pour mettre fin à une mauvaise série et retrouver de la confiance. Rapidement les hommes de Paulo Fonseca ont mené au score. Mais le technicien portugais a mis en garde son vestiaire pour ne pas revivre les mêmes scénarios.

Avant une grosse réception en Ligue 1 ce dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est remis en confiance ce jeudi soir. Les hommes de Paulo Fonseca ont disposé du club suisse de Bâle (2-0). Très rapidement l’OL a été devant grâce à son capitaine Corentin Tolisso. Le champion du monde 2018 rejoint Pavel Sulc en tête des meilleurs buteurs de l’OL cette saison avec trois réalisations. Par la suite le septuple champion de France a été bousculé par moment par le club suisse. Mais en fin de rencontre Afonso Moreira a soulagé le Groupama Stadium en faisant le break. L’OL s’est imposé, mais Paulo Fonseca avait prévenu ses joueurs à la mi-temps.

Fonseca est clair

Aux vestiaires avec une longueur d’avance, l’OL l’a souvent fait cette saison. Mais dernièrement, les Gones ont été remontés et battus par Toulouse avant la trêve dans les ultimes secondes. Même scénario contre Rennes le 14 septembre dernier. Lyon menait à la pause avant de s’incliner 3-1 en fin de rencontre en étant réduit à 10. Dans le vestiaire ce jeudi, Paulo Fonseca a donc tenu à prévenir ses joueurs qu'il ne voulait pas perdre ce match avec le même scénario. Malick Fofana s’est confié en fin de match sur les propos de l'entraîneur portugais à la mi-temps.

« Qu’on devait être solides et inscrire le deuxième but. Surtout, qu'il ne fallait pas répéter les scénarios déjà vécus, mener 1 à 0 et se relâcher après la pause, » dévoile le belge. Pourtant l’OL s’est légèrement relâché par moment. Des temps faibles qui n’ont pas encore trouvé d’explication. « Je ne sais pas trop honnêtement. Peut-être qu'on se relâche un peu, un manque de fraîcheur... Je n'ai pas d'explication. Mais nous allons continuer de travailler pour améliorer ça, » tente d’expliquer Malick Fofana. Ce dimanche, l’OL reçoit Strasbourg. Les Alsaciens ont également connu les mêmes soucis que l’OL. En 2025, le RCSA est l’équipe ayant perdu le plus de points après avoir mené au score en Ligue 1.