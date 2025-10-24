ICONSPORT_274636_0002

OL : Fonseca est clair, il ne veut plus vivre ce cauchemar

OL24 oct. , 14:30
parNathan Hanini
0
L’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire ce jeudi soir en Europa League face à Bâle. Un succès 2-0 pour mettre fin à une mauvaise série et retrouver de la confiance. Rapidement les hommes de Paulo Fonseca ont mené au score. Mais le technicien portugais a mis en garde son vestiaire pour ne pas revivre les mêmes scénarios.  
Avant une grosse réception en Ligue 1 ce dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est remis en confiance ce jeudi soir. Les hommes de Paulo Fonseca ont disposé du club suisse de Bâle (2-0). Très rapidement l’OL a été devant grâce à son capitaine Corentin Tolisso. Le champion du monde 2018 rejoint Pavel Sulc en tête des meilleurs buteurs de l’OL cette saison avec trois réalisations. Par la suite le septuple champion de France a été bousculé par moment par le club suisse. Mais en fin de rencontre Afonso Moreira a soulagé le Groupama Stadium en faisant le break. L’OL s’est imposé, mais Paulo Fonseca avait prévenu ses joueurs à la mi-temps.

Fonseca est clair

Aux vestiaires avec une longueur d’avance, l’OL l’a souvent fait cette saison. Mais dernièrement, les Gones ont été remontés et battus par Toulouse avant la trêve dans les ultimes secondes. Même scénario contre Rennes le 14 septembre dernier. Lyon menait à la pause avant de s’incliner 3-1 en fin de rencontre en étant réduit à 10. Dans le vestiaire ce jeudi, Paulo Fonseca a donc tenu à prévenir ses joueurs qu'il ne voulait pas perdre ce match avec le même scénario. Malick Fofana s’est confié en fin de match sur les propos de l'entraîneur portugais à la mi-temps.
« Qu’on devait être solides et inscrire le deuxième but. Surtout, qu'il ne fallait pas répéter les scénarios déjà vécus, mener 1 à 0 et se relâcher après la pause, » dévoile le belge. Pourtant l’OL s’est légèrement relâché par moment. Des temps faibles qui n’ont pas encore trouvé d’explication. « Je ne sais pas trop honnêtement. Peut-être qu'on se relâche un peu, un manque de fraîcheur... Je n'ai pas d'explication. Mais nous allons continuer de travailler pour améliorer ça, » tente d’expliquer Malick Fofana. Ce dimanche, l’OL reçoit Strasbourg. Les Alsaciens ont également connu les mêmes soucis que l’OL. En 2025, le RCSA est l’équipe ayant perdu le plus de points après avoir mené au score en Ligue 1.  

Lire aussi

Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortirLe joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir
0
Articles Recommandés
le psg tue la carriere de safonov safonov 397071
PSG

0 match avec le PSG mais il affole le mercato

ICONSPORT_268740_0018
Liga

Le Real promet de faire taire Lamine Yamal

ICONSPORT_272416_0167
OM

L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM

Fil Info

16:00
0 match avec le PSG mais il affole le mercato
15:30
Le Real promet de faire taire Lamine Yamal
15:00
L’Arabie Saoudite change de sport et lâche l’OM
14:00
PSG : Chevalier galère, Luis Enrique lui en demande trop
13:40
Horneland a trouvé le problème à l'ASSE, ce n'est pas lui
13:20
L’OM voit rouge, De Zerbi accusé
13:00
Vente OGC Nice : Romain Molina donne le vrai prix
12:40
Garnier quitte l’OL et signe à Lens

Derniers commentaires

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Le désastre c'est surtout que l'on perd des points sur tous (les 4 meilleures ligues et le Portugal) 1, 2 points perdus sur les Allemands c'est 4 MATCHS à gagner en plus qu'eux pour les rattraper.

PSG : Chevalier galère, Luis Enrique lui en demande trop

Le problème c'est surtout qu'on passe d'un gardien top mondial confirmé à un grand espoir du poste. Nos attentes sont grandes par rapport à la patience dont nous devons faire preuve.

PSG : Chevalier galère, Luis Enrique lui en demande trop

Le problème de chevalier c'est juste quand la balle est cadrée, quand l'attaquant adverse tir a cote il s'en sort a peu près sauf face à Marseille

Garnier quitte l’OL et signe à Lens

Pour faire coiffeur, c'était pas la peine d'aller si loin. ^^

EdF : Thauvin entre et marque, quel but !

Mais DD ne sera plus là!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading