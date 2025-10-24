Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir

L’Olympique Lyonnais s’est relancé ce jeudi soir face à Bâle (2-0). Le club rhodanien a retrouvé le chemin de la victoire après deux défaites de rang en Ligue 1. Porté par un très bon Corentin Tolisso, l’OL s’est trouvé un capitaine de luxe, aussi décisif qu’important en dehors du rectangle vert.

Il est le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais cette saison aux côtés de Pavel Sulc, Corentin Tolisso continue de briller, brassard de capitaine accroché sur le bras. Le milieu de terrain lyonnais vit une renaissance depuis un an et demi. Au fond du gouffre lors du début de saison 2023/2024, l’ancien du Bayern Munich est redevenu incontournable au sein de l’effectif de Paulo Fonseca . Depuis le début de saison, l’international français n’a raté qu’un seul match, contre Utrecht en Europa League à cause d’une suspension. Ce jeudi soir, Tolisso a une nouvelle fois été décisif en début de rencontre pour donner l’avantage à son club formateur. À 31 ans, le natif de Tarare s’est offert sa 45e réalisation avec les Gones.

C'est bien pour nous, les jeunes joueurs, qu'il soit là au quotidien, il nous aide, que ce soit pour être dans le match ou nous donner des conseils. C'est un truc en plus. - Malick Fofana sur Corentin Tolisso

Tolisso ne peut pas sortir

Après la rencontre, les louanges n’ont pas tardé pour le champion du monde 2018. Son entraîneur Paulo Fonseca juge qu’il est trop important sur le terrain. « Peut-être que je devrais le préserver un peu plus, mais je dois dire qu'il est très important sur le terrain et c'est seulement quand je sens que je peux le remplacer que je le fais, » explique l'entraîneur portugais avant de gommer les inquiétudes sur son niveau physique. « Nous n'avons pas un effectif large, avec beaucoup de joueurs, Coco joue tous les matches, c'est normal. Ce soir, s'il a moins été en vue en seconde période. Je ne pense pas que c'était une question physique, c'est le match qui était comme ça, » détaille Fonseca. Désormais indéboulonnable, Corentin Tolisso a deux objectifs clairs. Le premier, il veut remporter un premier titre avec l’OL son club formateur. Le second, retrouver les portes de l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026.