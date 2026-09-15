OL : Fonseca envoie un message aux remplaçants

OL : Fonseca envoie un message aux remplaçants

OL15 sept. , 22:30
parGuillaume Conte
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L'OL enchaine cette semaine et Paulo Fonseca va en profiter pour faire tourner son effectif. L'entraineur portugais a annoncé la couleur, et souligne que tout le monde aura sa chance s'il répond présent.
Sans aller jusqu’à faire une Luis Enrique et donner plusieurs jours de repos à certains de ses joueurs dont il n’était pas satisfait, Paulo Fonseca a tout de même fait comprendre qu’il y avait des éléments qui ne l’avaient pas convaincu en ce début de saison. Julien Duranville et Mohamed Ouédraogo ont notamment sauté sur certaines rencontres, en raison de performances à l’entrainement et en match en-dessous des niveaux attendus.

Fonseca promet plus de changements à l'OL

A l’occasion du match face à Anderlecht de mercredi, Paulo Fonseca a clairement prévu de redonner une chance aux remplaçants. La preuve, il a décidé par exemple de ne pas emmener Abner en Autriche, pour laisser une occasion à Ouédraogo de se montrer. Pareil sur l’aile gauche, où Duranville pourrait avoir sa chance, car la recrue Nakamura n’aura probablement pas 90 minutes dans les jambes.
En conférence de presse, l’entraineur lyonnais a fait comprendre qu’il n’écartait personne de manière définitive, et que c’était aux joueurs de montrer qu’ils avaient les moyens de gagner du temps de jeu. « Nous avons un groupe plus équilibré. À chaque poste, nous avons des joueurs de même niveau et, pour moi, c’est positif d’avoir cette possibilité que nous n’avions pas la saison dernière. Je crois en tous les joueurs. Je sais qu’avant le match à Toulouse, tout le monde disait que j’étais fou, mais la réponse des joueurs nous a apporté beaucoup de confiance et nous permet aujourd’hui d’effectuer des changements », a prévenu Paulo Fonseca, bien parti pour faire de nombreux changements pour ce match en Belgique.
Et en cas de victoire, le technicien de l’OL n’aura que plus de choix pour les rencontres à venir, même s’il ne sera probablement pas aussi facile que l’an passé de terminer dans le Top8 de l’Europa League au regard des adversaires de cet automne.

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