Cpe : Liverpool et Arsenal passent sans trembler

La Coupe de la Ligue battait son plein ce mardi soir, et les favoris sont tous passés. Fulham s’est imposé 3-2 à West Ham, désormais en Championship. Arsenal a déroulé 4-2 sur le terrain d’Ipswich, et Liverpool a pris le meilleur sur Tottenham (3-1), qui n’a toujours pas gagné le moindre match cette saison.