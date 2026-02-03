OL : Fonseca applaudit Gerlinger et Louis-Jean

L’OL a pu se renforcer de manière significative cet hiver sur le marché des transferts. De quoi ravir Paulo Fonseca, presque surpris que toutes ses demandes aient été satisfaites.

Depuis le début de l’année 2026, l’ OL se porte très bien et reste en lice dans toutes les compétitions. Les Gones veulent jouer toutes leurs cartes à fond et pour cela, ils pourront compter sur l’arrivée de nouveaux renforts. Cet hiver, les pensionnaires du Groupama Stadium ont fait fort sur le marché des transferts, avec des arrivées remarquées comme celles d’Endrick, Noham Kamara, Roman Yaremchuk ou encore Noah Nartey. De quoi faire plus que plaisir à Paulo Fonseca, heureux de disposer d’un groupe de qualité et d’une profondeur de banc suffisante.

Fonseca remercie sa direction

Ces dernières heures en conférence de presse avant la rencontre de Coupe de France face à Laval, l'entraîneur portugais a eu le temps de revenir sur les derniers mouvements au mercato . Et il est aux anges en raison du travail effectué par Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger :

« Je suis très satisfait de ce mercato. Le club a tout fait pour renforcer l’équipe. Nous avions besoin d’un attaquant, Roman est arrivé : c’est un joueur que je connais et qui pourra aider l’équipe. Noah nous a aussi rejoints, il a déjà joué et vous avez vu que c’est un joueur de qualité. Noam est également arrivé en défense centrale : c’est un jeune joueur d’avenir. Je pense que l’équipe sera plus forte avec ces recrues. ».

Lire aussi OL : Le prochain coup de folie de Michele Kang

À noter que l’ancien entraîneur du LOSC a également pris le temps de revenir sur les ambitions lyonnaises en Coupe de France. Et sans le PSG, l’OL doit désormais jouer le coup à fond :

« Honnêtement, quand on voit que Paris n’est plus dans la compétition, dans la tête des autres clubs et des entraîneurs, on se dit que c’est possible de gagner sans Paris. C’est la vérité. »

Il appartient donc à l’OL de ne pas se manquer, alors que les échéances importantes s’annoncent nombreuses dans les prochaines semaines.