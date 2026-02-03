CdF : Reims - Le Mans : les compos (20h30 sur BeIN 2)

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

En Angleterre ca joue dur , celui qui avait cassé la jambe à ben harfa il avait reçu aucun carton, en 2024 le gardien d everton qui pète la cheville à van dirjk il a eu aucun carton en Angleterre c'est différent ca joue dur et les arbitres laisse passer