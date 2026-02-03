CdF : Reims - Le Mans : les compos (20h30 sur BeIN 2)

En Angleterre ca joue dur , celui qui avait cassé la jambe à ben harfa il avait reçu aucun carton, en 2024 le gardien d everton qui pète la cheville à van dirjk il a eu aucun carton en Angleterre c'est différent ca joue dur et les arbitres laisse passer
Bla bla bla les toutous de la direction aboient. Hypocrites tout le monde s'en tape de ce match tronqué.
Non tu peux montrer un peu + d'envie dans les attitudes. Les supporters attendaient autre chose.
C'est rouge c'est tout.
Les arbitres ont toujours des problèmes de vue lorsqu'il s'agit de l'OM.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
📋 À la clé, une place en quarts ⚡️ Découvrez la compo du soir ⤵️ #SDRLMFC #CoupeDeFrance