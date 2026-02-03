ICONSPORT_289569_0002
Stade de Reims

CdF : Reims - Le Mans : les compos (20h30 sur BeIN 2)

Coupe de France03 févr. , 19:45
parGuillaume Conte
0
Reims : Olliero - Ntamon, Akieme, Pallois, Sekine - Leoni, Diarra, Gbane, Patrick - Bojang, Daramy
Le Mans : Hatfout - Eyoum, Yohou, Voyer, Ribelin - Rossignol, Lauray, Hammoudi - Buades, Guillaume, Luvambo
0
Derniers commentaires

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

En Angleterre ca joue dur , celui qui avait cassé la jambe à ben harfa il avait reçu aucun carton, en 2024 le gardien d everton qui pète la cheville à van dirjk il a eu aucun carton en Angleterre c'est différent ca joue dur et les arbitres laisse passer

OL : Les Bad Gones dégoûtés

Bla bla bla les toutous de la direction aboient. Hypocrites tout le monde s'en tape de ce match tronqué.

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

Non tu peux montrer un peu + d'envie dans les attitudes. Les supporters attendaient autre chose.

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

C'est rouge c'est tout.

Pas de VAR en Coupe, l’OM est sauvé

Les arbitres ont toujours des problèmes de vue lorsqu'il s'agit de l'OM.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

