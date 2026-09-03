OL : Fofana a refusé Sunderland, son agent l’a forcé

OL : Fofana a refusé Sunderland, son agent l’a forcé

OL03 sept. , 12:40
parEric Bethsy
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Transféré à Sunderland après une série de rebondissements, Malick Fofana n’a pas su imposer son choix. L’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais avait décidé de rejoindre Crystal Palace et son manager Pierre Sage. Mais l’influence de son entourage a joué en faveur des Black Cats.
Un an après Georges Mikautadze, sacrifié pour des raisons financières, Malick Fofana a lui aussi quitté l’Olympique Lyonnais avec un goût amer. Contrairement à l’attaquant de Villarreal, l’ailier belge était bien disposé à faire ses valises. Sauf que l’ancien joueur de La Gantoise aurait aimé choisir sa destination. Le jeune talent a plutôt subi son transfert à Sunderland au terme d’un scénario à rebondissements.

Fofana avait choisi Palace

Durant le dernier jour du mercato mardi, Malick Fofana a fait l’objet d’une lutte acharnée entre les Black Cats et Crystal Palace, dont le manager Pierre Sage, qui avait connu le Diable Rouge à Lyon, était parvenu à le convaincre de signer en faveur des Eagles. Sur le plateau du Late Football Club, Margot Dumont a en effet révélé la préférence de Malick Fofana pour Crystal Palace. Mais sa famille et ses agents en ont décidé autrement.
« Il n'a pas eu son mot à dire et je trouve que là où c'est le plus dramatique, c'est qu'à un moment donné, et j'en suis certaine, il voulait aller à Crystal Palace, a assuré la journaliste de Canal+. Les infos que j'ai eues, c'est que dans sa tête il était décidé : "c'est bon, OK il faut que je parte. Mais alors si je pars, c'est pour Crystal Palace." Ce que je trouve dramatique, c'est que le joueur n'a plus son mot à dire et moi ça me dérange. » L’entourage de Malick Fofana avait tout intérêt à l’envoyer à Sunderland. Et pour cause, les intermédiaires dans l’opération ont touché un total de 7 millions d’euros.

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