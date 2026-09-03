PSG : Le gros salaire exigé par Kvaratskhelia pour prolonger

PSG : Le gros salaire exigé par Kvaratskhelia pour prolonger

PSG03 sept. , 12:20
parCorentin Facy
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Après s’être rapproché d’un accord avec Ousmane Dembélé, le PSG va s’attaquer au dossier Khvicha Kvaratskhelia, dont la prolongation est une priorité aux yeux de Luis Enrique et de Luis Campos.
Homme fort des deux dernières saisons du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia est indiscutablement devenu l’un des leaders de Luis Enrique dans la capitale française. Auteur d’une saison 2025-2026 à couper le souffle, notamment en Ligue des Champions, le Géorgien s’impose même comme l’un des favoris pour le prochain Ballon d’Or. Dans ce contexte, le club parisien souhaite sécuriser l’avenir de l’ancien Napolitain et a entamé des discussions pour évoquer une prolongation de de son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2029.
Après avoir perdu Bradley Barcola, transféré à Liverpool cet été, le PSG veut sécuriser son ailier gauche titulaire de 25 ans. Le site Fichajes évoque ce jour le dossier et affirme que pour atteindre son objectif, le Paris Saint-Germain va devoir consentir de gros efforts financiers. Et pour cause, Khvicha Kvaratskhelia est actuellement 7e du classement des salaires du PSG derrière Vitinha, Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Hakimi, Marquinhos et Dembélé. Le Géorgien est heureux à Paris où il s’épanouit dans une équipe de très haut niveau au sein de laquelle il est titulaire.

Kvara veut au moins 1 ME par mois au PSG

Il souhaite en revanche que son salaire soit plus conforme à son statut réel et à son importance dans l'équipe. Avec 900.000 euros mensuels bruts, l’ailier parisien est déjà dans la fourchette haute des salaires de l’effectif. Il souhaite néanmoins être récompensé de ses deux belles saisons avec une augmentation qui le placerait davantage dans la catégorie de Dembélé, Marquinhos et Hakimi, qui perçoivent eux entre 1,1 ME et 1,5 ME mensuels bruts.

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La question est maintenant de savoir si Luis Campos, très strict sur le plan financier depuis plusieurs années au PSG, acceptera de consentir cet effort important pour un élément aussi crucial que Khvicha Kvaratskhelia. Les supporters parisiens l’espèrent car après avoir perdu Barcola, ils n’ont évidemment aucune envie de faire leurs adieux à leur excellent ailier géorgien.
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