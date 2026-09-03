Un nouveau gardien à l'OM, c'est la douche froide

Un nouveau gardien à l'OM, c'est la douche froide

OM03 sept. , 12:00
parCorentin Facy
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L’OM a perdu Geronimo Rulli et n’a pas été en mesure de recruter pour le remplacer cet été. En interne, au sein du club phocéen, on pousse pour promouvoir le jeune et prometteur Ibrahim Gomis.
La vague de départs a concerné tous les postes de l’effectif à l’Olympique de Marseille cet été. Dans les buts, exit Geronimo Rulli, vendu à Manchester City pour près de 4 millions d’euros. Sa doublure lors des deux dernières saisons Jeffrey de Lange va donc être le titulaire pour la saison 2026-2027. Pas vraiment de quoi rassurer les supporters phocéens, dont certains ont de gros doutes sur le niveau du Néerlandais de 26 ans. L’inquiétude se porte aussi sur le niveau des solutions derrière De Lange en cas de problème pour l’ancien portier de Go Ahead Eagles.
Theo Vermot n’a jamais joué en professionnels avec l’OM et n’était que le troisième, voire quatrième gardien la saison dernière et se retrouve aujourd’hui propulsé au rôle de doublure. A moins que le staff de Bruno Genesio ne fasse confiance à un jeune du centre de formation. A 21 ans, Ibrahim Gomis est très apprécié en interne, au point que de nombreux éducateurs et dirigeants de l'OM « poussent » pour en faire la doublure de Jeffrey de Lange, selon Mohamed Toubache-Ter. Une mauvaise idée aux yeux de Romain Canuti, spécialiste de l’OM pour Le Phocéen, qui estime que le jeune gardien marocain n’est tout simplement pas prêt à endosser le costume.

Ibrahim Gomis pas encore prêt ?

« Alors non. Il n’est pas encore prêt. Tout le monde a envie de le voir réussir, profil séduisant et il est capable de grandes fulgurances mais le staff actuel veut encore le faire bosser, il faut pas commencer à se dire qu’il est arrivé au haut niveau, malgré son âge » estime Romain Canuti qui ne veut pas voir Ibrahim Gomis être propulsé trop rapidement au haut niveau au risque de le cramer définitivement. A 21 ans, le gardien marocain doit encore progresser avec l’équipe réserve de l’OM avant de potentiellement un jour postuler à un rôle de doublure, voire mieux, avec les professionnels. Un constat qui raisonne comme un coup dur pour Marseille au moment où le club a besoin d'un renfort interne sur ce poste.

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Ce serait bien que les lyonnais qui ont insulté sa mère pendant tout le match le soient aussi (sanctionnés et inrterdits de tout match européen sur la saison).

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comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .

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