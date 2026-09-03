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C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

Ligue des Champions03 sept. , 13:00
parCorentin Facy
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Dans un communiqué publié ce jeudi en début de journée, Fenerbahçe a annoncé que l’UEFA avait ouvert une enquête contre Mattéo Guendouzi et Mason Greenwood après le match face à l’OL le 26 août dernier.
Les incidents intervenus au Groupama Stadium le 26 août dernier à l’issue du match entre l’OL et Fenerbahçe pourraient coûter cher au club turc. A Lyon, les coéquipiers de Mattéo Guendouzi se sont qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Mais l’ancien milieu de terrain de l’OM ainsi que son coéquipier Mason Greenwood ne sont pas certains de pouvoir disputer le début de cette campagne européenne. En effet, le club de Fenerbahçe a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une enquête de l’UEFA à l’encontre des deux anciens Marseillais.
L’Equipe nous en dit un peu plus sur les raisons exactes qui ont poussé l’instance européenne à se pencher sur les cas de Greenwood et de Guendouzi. Le quotidien national explique que l’UEFA reproche à l’ancien milieu de terrain olympien son doigt d’honneur en direction des supporters lyonnais mais aussi les provocations à la fin du match qui ont mené à une échauffourée colossale après la rencontre. Mason Greenwood avait été plus discret et les supporters turcs ont donc été surpris qu’il soit aussi concerné par l’enquête de l’instance européenne.

Lire aussi

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-FenerbahçeGreenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe
Sauf que selon L’Equipe, l’ex-numéro 10 de l’OM « s’était joint au Français pour chambrer les supporters lyonnais ». Greenwood aurait selon plusieurs sources touché ses parties intimes devant le public, en plus d’être très chambreur en faisant à plusieurs reprises le signe JUL pour afficher son soutien à Marseille. Des provocations qui n’ont pas du tout été appréciées du côté de l’UEFA, qui va rapidement se pencher sur les cas de Guendouzi et de Greenwood, avec de possibles sanctions à venir, dont une éventuelle suspension pour les deux joueurs du Fener.
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Derniers commentaires

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

Ce serait bien que les lyonnais qui ont insulté sa mère pendant tout le match le soient aussi (sanctionnés et inrterdits de tout match européen sur la saison).

OL : Lyon négocie encore un départ majeur

comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .

OL : Lyon négocie encore un départ majeur

comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .

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