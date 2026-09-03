Les croisés après 2 journées, Lens perd un titulaire

Ce serait bien que les lyonnais qui ont insulté sa mère pendant tout le match le soient aussi (sanctionnés et inrterdits de tout match européen sur la saison).
comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .
comme après chaque CM il va en avoir pour 3mois à s'en remettre ( la preuve même pas apte à aider l'OL à passer les turcs ) ; mais il ne voudra pas aller chez les arabes , encore moins chez les turcs .
Lyon n’avait pas un pourcentage sur la revente car le prix de revente à Nantes était réduit
une bonne raison de plus de ne pas s'abonner à anal +
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
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|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
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|0
|3
|-3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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Trzymaj się, Maik 💪 Sérieusement touché, Maik Nawrocki souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur et subira une opération chirurgicale. L’ensemble du club se tient aux côtés de son défenseur et lui adresse ses meilleurs vœux de rétablissement. 🙏