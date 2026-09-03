L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius

De retour à l’OM cet été après une saison en prêt au Glasgow Rangers, Derek Cornelius fait l’objet d’un intérêt d’Al-Ettifaq alors que le mercato est toujours ouvert en Arabie Saoudite.

Le mercato estival a été particulièrement éprouvant pour Bruno Genesio cet été à l’Olympique de Marseille. Le nouvel entraîneur phocéen a subi la situation financière du club, dans l’obligation de dégraisser drastiquement pour réduire sa masse salariale. Greenwood, Aubameyang, Traoré, Nwaneri, Timber, Balerdi ou encore Medina ont fait leurs valises, sans être remplacés par des nouvelles recrues. Les seuls nouveaux visages de l’été sont les joueurs de retour de prêt, à l’instar de Moumbagna, Harit, Meïté, Maupay ou encore Cornelius.

Le défenseur canadien, auteur d’une belle Coupe du monde 2026, pourrait justement avoir un rôle à jouer à Marseille la saison prochaine. La preuve, le club olympien n’a pas donné suite pour s’en séparer malgré l’intérêt du Rayo Vallecano en fin de mercato. Une volonté de Bruno Genesio de le conserver ? C’est probable, et l’entraîneur de l’OM va donc trembler car Derek Cornelius a encore des courtisans dans les pays où le mercato est encore ouvert. Fabrizio Romano nous apprend ce jeudi que le club saoudien d’Al-Ettifaq s’est positionné au cours des dernières heures pour tenter de faire venir l’ancien joueur de Malmo.

L'OM discute avec Al-Ettifaq pour Cornelius

« Des discussions initiales ont eu lieu à l'approche des derniers jours de la fenêtre des transferts saoudienne » nous apprend le spécialiste du mercato. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille ouvrira la porte à Derek Cornelius ou si Bruno Genesio et Grégory Lorenzi décideront de le conserver. Sur le poste de défenseur central, l’OM dispose de plusieurs solutions avec Nayeg Aguerd, CJ Egan-Riley, Bamo Meïté ou encore le jeune et prometteur Alexis Coum. Suffisant pour valider un départ de l’expérimenté Derek Cornelius ? Réponse d’ici le 6 septembre, date de clôture du mercato en Saudi Pro League.