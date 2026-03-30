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OL : Fabregas écrase Lyon avec une offre à 50 ME

OL30 mars , 12:40
parCorentin Facy
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Très intéressé par Farès Chaïbi dans l’optique du prochain mercato, l’OL est confronté à une énorme concurrence. Cesc Fabregas souhaite notamment faire venir l’ailier algérien à Côme.
La saison n’est pas encore terminée mais du côté de l’Olympique Lyonnais, on commence déjà à préparer activement le prochain mercato estival. Bien sûr, les moyens à la disposition de Matthieu Louis-Jean dépendront de la qualification ou pas en Ligue des Champions. Le directeur technique de l’OL prépare donc plusieurs scénarios et a notamment ciblé Farès Chaïbi. La piste du milieu offensif algérien de Francfort ne sera viable que si Lyon accroche la C1, car la concurrence est énorme dans ce dossier. A 23 ans, Chaïbi réalise une très belle saison en Allemagne avec 3 buts et surtout 9 passes décisives toutes compétitions confondues.
Le média Fussballdaten fait un point détaillé sur son avenir et confirme que l’Olympique Lyonnais est intéressé. Mais dans ce dossier, de nombreux clubs européens ont également pris la température. C’est notamment le cas de Côme, club très ambitieux de Série A, actuellement quatrième du championnat et entraîné par Cesc Fabregas. L’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal fait de Chaïbi l’une de ses priorités selon le média. Le richissime club italien est même prêt à s’aligner sur les exigences de l’Eintracht Francfort, qui réclame entre 45 et 50 millions d’euros pour l’ancien joueur de Toulouse.

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A un tel prix, l’Olympique Lyonnais ne pourra évidemment pas rivaliser. Un coup dur pour les Gones, qui risquent de rapidement devoir passer à autre chose. D’autant qu’en dehors de Côme, d’autres clubs européens aux moyens financiers importants sont sur les rangs. C’est par exemple le cas de Brentford et de Fulham en Premier League ainsi que de Fenerbahçe en Turquie. Il faudrait donc un sacré exploit pour voir Farès Chaïbi rejoindre l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato. Cette piste démontre en tout cas l’ambition des recruteurs rhodaniens pour l’été prochain, de quoi rassurer les supporters malgré une situation économique toujours incertaine.
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos dû à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que pour le PSG.

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Pas d’bol pour la Rouyette, Loucas qui n’assure pas trop au Pgégé fait un assez bon match hier soir… pour un remplaçant, bien sûr 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

Mais keskelle a la sardine avariée ? Va donc aider la cagnotte de ton club au lieu de bavasser … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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