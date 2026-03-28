L’OL fonce sur un Lyonnais à 40 millions d'euros

Né à Lyon mais n’ayant jamais évolué à l’Olympique Lyonnais, Farès Chaïbi se retrouve dans le viseur du club rhodanien en vue du prochain mercato estival.

Complètement à la dérive depuis la mi-février et la fin de son impressionnante série de 13 victoires de suite, l’ OL est en train de gâcher sa fin de saison au fur et à mesure des semaines… Éliminé de la Coupe de France contre Lens, puis sorti de l’Europa League dès les huitièmes de finale face au Celta Vigo, Lyon sombre également en Ligue 1. Bien installé sur le podium, le club rhodanien a vu l’OM repasser devant, tandis que Lille, Monaco et Rennes ont bien recollé. Autant dire que la bande de Paulo Fonseca va devoir lutter pour finir dans le top 4 et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. En attendant d’en savoir plus à propos des ambitions du prochain exercice, la direction lyonnaise commence déjà à plancher sur le prochain mercato estival. Avec une première cible intéressante.

L’OL cité parmi les clubs intéressés pour Chaïbi

Selon les informations d’Ekrem Konur, l’OL s’intéresse effectivement à Farès Chaïbi. « Farès Chaïbi suscite l'intérêt grâce à ses performances avec l'Eintracht Francfort et l'équipe nationale algérienne. Fulham envoie des recruteurs l'observer lors de la Coupe du Monde. Stuttgart, Lyon, Brentford, Como et Fenerbahçe sont intéressés. Prix demandé potentiel : 40 millions d'euros », écrit le journaliste sur ses réseaux sociaux. Né à Lyon, mais jamais passé par l’OL, celui qui a évolué à Bron ou FC Lyon dans ses plus jeunes années a été formé à Toulouse avant d'être transféré à Francfort pour 10 ME en 2023.

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Francfort va demander 40 ME pour Chaibi

Toujours très bon sous le maillot de l’Eintracht, avec lequel il a marqué 3 buts et délivré 9 passes décisives en 31 matchs cette saison, le joueur de 23 ans serait une belle pioche pour l’OL. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028 et que la concurrence s’annonce féroce pour le milieu offensif algérien, Lyon aura quand même bien du mal à sortir un chèque de plus de 30 ME, surtout que la DNCG continue de surveiller de près la situation du club de Michèle Kang.