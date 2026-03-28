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L’OL fonce sur un Lyonnais à 40 millions d'euros

OL28 mars , 20:30
parAlexis Rose
5
Né à Lyon mais n’ayant jamais évolué à l’Olympique Lyonnais, Farès Chaïbi se retrouve dans le viseur du club rhodanien en vue du prochain mercato estival.
Complètement à la dérive depuis la mi-février et la fin de son impressionnante série de 13 victoires de suite, l’OL est en train de gâcher sa fin de saison au fur et à mesure des semaines… Éliminé de la Coupe de France contre Lens, puis sorti de l’Europa League dès les huitièmes de finale face au Celta Vigo, Lyon sombre également en Ligue 1. Bien installé sur le podium, le club rhodanien a vu l’OM repasser devant, tandis que Lille, Monaco et Rennes ont bien recollé. Autant dire que la bande de Paulo Fonseca va devoir lutter pour finir dans le top 4 et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. En attendant d’en savoir plus à propos des ambitions du prochain exercice, la direction lyonnaise commence déjà à plancher sur le prochain mercato estival. Avec une première cible intéressante.

L’OL cité parmi les clubs intéressés pour Chaïbi

Selon les informations d’Ekrem Konur, l’OL s’intéresse effectivement à Farès Chaïbi. « Farès Chaïbi suscite l'intérêt grâce à ses performances avec l'Eintracht Francfort et l'équipe nationale algérienne. Fulham envoie des recruteurs l'observer lors de la Coupe du Monde. Stuttgart, Lyon, Brentford, Como et Fenerbahçe sont intéressés. Prix demandé potentiel : 40 millions d'euros », écrit le journaliste sur ses réseaux sociaux. Né à Lyon, mais jamais passé par l’OL, celui qui a évolué à Bron ou FC Lyon dans ses plus jeunes années a été formé à Toulouse avant d'être transféré à Francfort pour 10 ME en 2023.

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Officiel : Toulouse vend Farès Chaibi à FrancfortOfficiel : Toulouse vend Farès Chaibi à Francfort

Francfort va demander 40 ME pour Chaibi

Toujours très bon sous le maillot de l’Eintracht, avec lequel il a marqué 3 buts et délivré 9 passes décisives en 31 matchs cette saison, le joueur de 23 ans serait une belle pioche pour l’OL. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028 et que la concurrence s’annonce féroce pour le milieu offensif algérien, Lyon aura quand même bien du mal à sortir un chèque de plus de 30 ME, surtout que la DNCG continue de surveiller de près la situation du club de Michèle Kang.
F. Chaïbi

F. Chaïbi

FranceFrance Âge 23 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs21
Buts2
Passes décisives8
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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Info venue d'Espagne encore, foutez nous la paix ... On a Kvara, Doué & Barcola dont le "vrai" poste est ailier gauche et je vois aucun des trois partir à court terme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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