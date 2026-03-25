OL : Fabio Grosso marqué à vie par son agression à Marseille

Actuel entraîneur de Sassuolo, Fabio Grosso est revenu sur la soirée du 29 octobre 2023. Alors entraîneur de l’Olympique Lyonnais, l’Italien est touché par un projectile lors de l’attaque du bus lyonnais pendant le déplacement à Marseille.

Le 29 octobre 2023, la Ligue 1 attend patiemment le début de l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’ Olympique Lyonnais . Mais le match ne commencera jamais, alors que le bus lyonnais se rend au Vélodrome, il est attaqué. L'entraîneur Fabio Grosso est touché par un projectile et recevra quinze points de suture. Un événement qui marque encore la vie de l’ancien international italien. Dans un entretien livré au média italien La Repubblica, l’actuel entraîneur de Sassuolo est revenu sur cette soirée et sur son passage du côté de l’Olympique Lyonnais.

OM-OL : un événement toujours marquant

Un événement qui le touche encore aujourd’hui : « J'ai compris que mourir peut prendre une seconde. Tu vas bien, et l'instant d'après tu peux être touché au visage par une pierre, sans même t'en rendre compte. J'ai eu de la chance, mais le choc reste. J'y pense chaque fois que je monte dans le car. » L’ancien joueur de Palerme n’est pas resté très longtemps sur le banc de l’OL, mais il en garde encore un bon souvenir. « Je m’y suis senti très bien. J’y ai gardé des liens avec des personnes et des lieux. Ici, à Sassuolo, j’entretiens mon français avec beaucoup de joueurs. C’est une très belle langue. J’aime bien l’expression “bonne route”, une très belle façon de se dire au revoir, » note-t-il.

Arrivé sur le banc en septembre 2023, l’Italien a quitté le club rhodanien le 30 novembre de la même année. Iil a pris les rênes en juin 2024 de la formation de Sassuolo avec qui il est lié jusqu’en juin 2027. Mais le souvenir de ce déplacement à Marseille et l'attaque du bus de l'OL vont le marquer à vie.