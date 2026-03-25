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OL : Fabio Grosso marqué à vie par son agression à Marseille

OL25 mars , 16:00
parNathan Hanini
1
Actuel entraîneur de Sassuolo, Fabio Grosso est revenu sur la soirée du 29 octobre 2023. Alors entraîneur de l’Olympique Lyonnais, l’Italien est touché par un projectile lors de l’attaque du bus lyonnais pendant le déplacement à Marseille.
Le 29 octobre 2023, la Ligue 1 attend patiemment le début de l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Mais le match ne commencera jamais, alors que le bus lyonnais se rend au Vélodrome, il est attaqué. L'entraîneur Fabio Grosso est touché par un projectile et recevra quinze points de suture. Un événement qui marque encore la vie de l’ancien international italien. Dans un entretien livré au média italien La Repubblica, l’actuel entraîneur de Sassuolo est revenu sur cette soirée et sur son passage du côté de l’Olympique Lyonnais.

OM-OL : un événement toujours marquant

Un événement qui le touche encore aujourd’hui : « J'ai compris que mourir peut prendre une seconde. Tu vas bien, et l'instant d'après tu peux être touché au visage par une pierre, sans même t'en rendre compte. J'ai eu de la chance, mais le choc reste. J'y pense chaque fois que je monte dans le car. » L’ancien joueur de Palerme n’est pas resté très longtemps sur le banc de l’OL, mais il en garde encore un bon souvenir. « Je m’y suis senti très bien. J’y ai gardé des liens avec des personnes et des lieux. Ici, à Sassuolo, j’entretiens mon français avec beaucoup de joueurs. C’est une très belle langue. J’aime bien l’expression “bonne route”, une très belle façon de se dire au revoir, » note-t-il.
Arrivé sur le banc en septembre 2023, l’Italien a quitté le club rhodanien le 30 novembre de la même année. Iil a pris les rênes en juin 2024 de la formation de Sassuolo avec qui il est lié jusqu’en juin 2027. Mais le souvenir de ce déplacement à Marseille et l'attaque du bus de l'OL vont le marquer à vie.

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Qu il s occupe de son équipe qui n a meme pas été capable de continuer l aventure en europe. Paris veut eviter les blessures point .

Faute sur Endrick, les arbitres enfoncent l'OL

ils n aiment pas avouer qu ils se sont trompés. Donc vaut mieux rien dire. Puis au final qu ils disent on s est trompés, ne change rien pour moi. Rouge ou pas, le match est fini et on ne reviendra pas dessus.... Par contre, la seule chose qu il pouvait changer ( sur le match de l OM) c etait qu ils avaient le pouvoir de dire annulation du carton de GReenwood qui sera suspendu pour Monaco.

Textor écarté par Botafogo, une banque se lance

Ne vous faites pas de soucis pour John Textor Un jour il sera viré de tout , l'argent aura disparu mais le John bizarement aura du fric et se retrouvera à la tête d'un grand club ou d'une entreprise qu'il aura acheté sans l'aide de personne.

Juninho empêche Messi d’entrer dans l’histoire

Potentiellement mais plus complexe. Pelé a mis 60 coup francs. Sinisa mihajlovic, recordman en série À, il a mis 3 coup francs dans le même match.

OL : Fabio Grosso marqué à vie par son agression à Marseille

J'aime beaucoup la personne, après niveau entraineur il n'est certainement pas venu au meilleur moment.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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