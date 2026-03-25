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L'OL attaqué en justice à cause de Textor

OL25 mars , 9:40
parNathan Hanini
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John Textor ne veut plus lâcher l’Olympique Lyonnais. Après avoir été écarté du club cet été, l’Américain continue de mener la vie dure au club rhodanien. Sa gestion impactera grandement l’OL pour quelques années. Désormais, Textor, par le biais de Botafogo, se retrouvera devant la justice avec le septuple champion de France.
La saga John Textor-Olympique Lyonnais est loin d’être terminée. Plus long que le Seigneur des Anneaux, l’aventure de l’Américain sur les bords du Rhône va vivre une nouvelle péripétie devant les tribunaux cette fois-ci. Si l’homme au chapeau de cow-boy a quitté la présidence du club l’été dernier après une gestion désastreuse, son fantôme continue de hanter les finances du club rhodanien. Fin février 2026, Textor a été écarté de Eagle Football Holdings Bidco Limited, un conflit s’est donc engagé, et cette nuit, le club de Botafogo annonce attaquer l’OL en plus d'Eagle Football Holdings, en justice. Le sujet concerne des dettes impayées de deux joueurs : Luiz Henrique et Igor Jesus. Pour rappel, les deux éléments n’ont jamais porté le maillot de l’OL et avaient finalement signé du côté de Saint-Pétersbourg et Nottingham Forest.

Botafogo attaque, Textor défend son bilan

Dans un communiqué publié mercredi dans la nuit, Botafogo explique : « Les problèmes financiers actuels n’ont pas été causés par ce modèle économique unique. Ils ont été causés par l’interruption intentionnelle de ce modèle. Botafogo engagera prochainement une procédure judiciaire contre l’OL et les personnes qui ont interrompu le modèle économique d’Eagle afin de récupérer les sommes dues. » Le club brésilien remet en cause des articles publiés sur le sujet. Cela s’ajoute aux graves problèmes financiers traversés par le champion du Brésil 2024. Début 2026, la FIFA a interdit au vainqueur de la Libertadores 2024 de vendre ses joueurs. Cela fait suite à une interdiction de recrutement prononcée quelques jours auparavant. En ce qui concerne l’OL, la justice devra désormais trancher.

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pompier pyromane .. meme si je trouve que pompier est trop genereux pour lui

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J'ai hate de voir la decision de la ligue et de comparer la sanction avec celle du strabourgeois qui a decoupé fofana et l'a mis sur la touche pendant 5 mois ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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