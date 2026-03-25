L'OL attaqué en justice à cause de Textor

John Textor ne veut plus lâcher l’Olympique Lyonnais. Après avoir été écarté du club cet été, l’Américain continue de mener la vie dure au club rhodanien. Sa gestion impactera grandement l’OL pour quelques années. Désormais, Textor, par le biais de Botafogo, se retrouvera devant la justice avec le septuple champion de France.

La saga John Textor-Olympique Lyonnais est loin d’être terminée. Plus long que le Seigneur des Anneaux, l’aventure de l’Américain sur les bords du Rhône va vivre une nouvelle péripétie devant les tribunaux cette fois-ci. Si l’homme au chapeau de cow-boy a quitté la présidence du club l’été dernier après une gestion désastreuse, son fantôme continue de hanter les finances du club rhodanien. Fin février 2026, Textor a été écarté de Eagle Football Holdings Bidco Limited, un conflit s’est donc engagé, et cette nuit, le club de Botafogo annonce attaquer l’OL en plus d'Eagle Football Holdings, en justice. Le sujet concerne des dettes impayées de deux joueurs : Luiz Henrique et Igor Jesus. Pour rappel, les deux éléments n’ont jamais porté le maillot de l’ OL et avaient finalement signé du côté de Saint-Pétersbourg et Nottingham Forest.

Botafogo attaque, Textor défend son bilan

Dans un communiqué publié mercredi dans la nuit, Botafogo explique : « Les problèmes financiers actuels n’ont pas été causés par ce modèle économique unique. Ils ont été causés par l’interruption intentionnelle de ce modèle. Botafogo engagera prochainement une procédure judiciaire contre l’OL et les personnes qui ont interrompu le modèle économique d’Eagle afin de récupérer les sommes dues. » Le club brésilien remet en cause des articles publiés sur le sujet. Cela s’ajoute aux graves problèmes financiers traversés par le champion du Brésil 2024. Début 2026, la FIFA a interdit au vainqueur de la Libertadores 2024 de vendre ses joueurs. Cela fait suite à une interdiction de recrutement prononcée quelques jours auparavant. En ce qui concerne l’OL, la justice devra désormais trancher.