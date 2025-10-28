OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

Au début du mois, la presse anglaise révélait que l’OL était intéressé par Fabio Carvalho. Bonne nouvelle, le milieu offensif portugais de 23 ans va quitter Brentford lors du prochain mercato hivernal.

L’Olympique Lyonnais est dans l’obligation de se renforcer en attaque. Un constat établi depuis plusieurs semaines par Matthieu Louis-Jean et par Paulo Fonseca, qui n’a fait que s’accentuer après la blessure à la cheville de Malick Fofana. L’attaquant belge, victime d’un gros tacle lors du match contre Strasbourg, sera éloigné des terrains trois mois. Un coup dur pour Lyon, qui va se mettre au travail pour finaliser l’arrivée d’un joueur offensif au mois de janvier.

Il y a un mois, le nom de Fabio Carvalho avait été glissé par Sky Sports, qui révélait que l’OL et Strasbourg, justement, étaient sur les rangs pour recruter le milieu offensif ou ailier de Brentford. La piste pourrait bien se concrétiser dans les semaines à venir car selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, le départ du Portugais en janvier prochain ne fait plus aucun doute. En effet, Fabio Carvalho n’est pas satisfait de son très faible temps de jeu à Brentford et a émis le souhait de quitter le club dans lequel il est sous contrat jusqu’en 2029.

Titulaire une seule fois depuis le début de la saison en Premier League, il n’entre pas du tout dans les plans de Keith Andrews et va par conséquent bénéficier d’un bon de sortie cet hiver. Notre confrère de Sky Sports ajoute qu’un prêt est une option mais qu’un transfert n’est pas non plus à exclure pour Fabio Carvalho. Reste à voir par quel moyen l’Olympique Lyonnais tentera de s’offrir le joueur, acheté pour la coquette somme de 23,5 millions d’euros par Brentford à Liverpool en août 2024. On imagine que malgré son adaptation difficile, le milieu offensif portugais ne sera pas bradé par l’actuel 11e de Premier League. Difficile donc pour l’OL d’envisager un transfert sec, ce qui n’empêchera pas les dirigeants rhodaniens de tenter de relancer Fabio Carvalho sous forme de prêt, avec ou sans option d’achat.