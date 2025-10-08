OL : Une star portugaise de Premier League fait rêver Lyon

pour une cdm tu prend des joueurs confirmé pas des joueurs en devenir le gars est rester 14 ans a la tete de l'EDF il prenait pas de jeunes et maintenant il va nous expliquer qui pense a l'avenir mdr ds 8 mois il est plus la
Le mot PRESQUE Ils ne t ont pas appris à lire à la cotorep ?
explique nous pourquoi ds la liste de septembre il etait ds les offensif et pas ds les milieux? prendre trop d'offensif pour ne pas les faire jouer c'est juste bidon c'est juste que dd n'est pas coherent avec ce qu'il dit 3 jours plus tot
Avant de te dire objectif apprend déjà les règles 😂
olise est un attaquant pas un milieu jusqu'a present il etait compter ds les offensif et pas ds les milieux personne n'a demander a dd de le faire jouer ailier meme si c'est son poste olise n'est pas un milieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading