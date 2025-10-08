OL : Une star portugaise de Premier League fait rêver Lyon

ICONSPORT_252799_0049
L’OL devrait être à l’affût de bonnes opportunités pour renforcer son secteur offensif en janvier prochain. Le club rhodanien a notamment manifesté son intérêt pour Fábio Carvalho, en manque de temps de jeu à Brentford.
Recruté pour la coquette somme de 23,5 millions d’euros par Brentford en provenance de Liverpool il y a tout juste un an, Fábio Carvalho n’est pas certain de poursuivre sa carrière en Premier League. Après un passage réussi à Hull City, celui qui a également porté les couleurs du RB Leipzig a plus de mal à s’imposer dans une équipe de Brentford qui tourne mal en ce début de saison. Déjà proche de quitter le club en prêt l’été dernier, la pépite portugaise de 23 ans a de fortes chances de faire ses valises lors du prochain mercato hivernal.
A en croire les informations de Sky Sports, deux clubs de Ligue 1 se sont positionnés afin de récupérer Fábio Carvalho en janvier prochain. Strasbourg fait partie des clubs très chauds à l’idée d’accueillir le Portugais. Rien de véritablement surprenant puisque le club alsacien avait déjà manifesté son intérêt cet été, sans pour autant réussir à trouver un accord avec Brentford, qui avait fermé la porte à un prêt de son meneur de jeu de 23 ans. Mais voilà que quelques mois plus tard, l’Olympique Lyonnais a rejoint la course à la signature de Fábio Carvalho. L’idée de récupérer un tel joueur en prêt ne laisse pas insensible Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean.

L'OL et Strasbourg bouillants sur Fabio Carvalho

Après avoir réalisé un très gros coup avec Tyler Morton, acheté en provenance de Liverpool, l’OL se verrait bien rafler la mise et faire encore une très grosse opération Outre-Manche en s’offrant Carvalho. La concurrence sera néanmoins très rude pour les Gones avec Strasbourg donc mais également Stuttgart. Le club allemand est à l’affût et se tient prêt à dégainer. Pour l’heure, aucun indice n’a été lâché par la presse anglaise pour savoir si un départ de Fábio Carvalho a davantage de chances de se concrétiser sous la forme d’un prêt ou d'un transfert. Strasbourg et l’OL sont en tout cas très bien placés sur ce dossier et risquent de se livrer une grosse bataille en janvier prochain pour celui dont le contrat court jusqu’en juin 2029 avec Brentford. 

