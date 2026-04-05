OL : Endrick boude, les Lyonnais dégoûtés

L'OL a perdu des points précieux à Angers, et l'inoffensif Endrick en prend pour son grade dans cette fin de saison compliquée.

Prêté par le Real Madrid avec immédiatement un énorme impact à l’Olympique Lyonnais , Endrick traverse une période beaucoup plus compliquée. Du moins avec l’Olympique Lyonnais car il s’est mis en évidence avec le Brésil en début de semaine.

Mais en Ligue 1 , le Brésilien n’a plus marqué depuis le match face à Metz du 25 janvier. Et ce dimanche à Angers, l’ailier lyonnais s’est montré bien timoré. Peu à son aise offensivement, il n’a pas été beaucoup trouvé et n’a pas eu autant de ballons que d’habitude. Son équipe n’a pas trouvé la faille et Paulo Fonseca a fini par le sortir assez tôt, devant son incapacité à se mettre en évidence.

Pas de quoi anéantir les supporters lyonnais, pour qui Endrick est de plus en plus décevant et ne parvient pas à répondre aux attentes ces derniers temps. « Endrick, il a du courir 500 mètres sur le match », « Je préfère Rémi Himbert », « On dirait qu’il boude car il n’a pas eu assez de ballons », « Sa conduite de balle en touche, c’est pas sérieux à ce niveau », « Il va pas faire deux minutes au Real Madrid avec ses conduites de balle », « on a l’impression que ses coéquipiers ne lui donnent plus le ballon, car ils savent qu’il ne va pas revenir », ont lancé des supporters de l’OL assez dépités par le match nul de leur équipe à Angers, qui coûte cher à leur équipe en terme de points.