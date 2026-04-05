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OL : Endrick boude, les Lyonnais dégoûtés

OL05 avr. , 16:55
parGuillaume Conte
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L'OL a perdu des points précieux à Angers, et l'inoffensif Endrick en prend pour son grade dans cette fin de saison compliquée.
Prêté par le Real Madrid avec immédiatement un énorme impact à l’Olympique Lyonnais, Endrick traverse une période beaucoup plus compliquée. Du moins avec l’Olympique Lyonnais car il s’est mis en évidence avec le Brésil en début de semaine.
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Mais en Ligue 1, le Brésilien n’a plus marqué depuis le match face à Metz du 25 janvier. Et ce dimanche à Angers, l’ailier lyonnais s’est montré bien timoré. Peu à son aise offensivement, il n’a pas été beaucoup trouvé et n’a pas eu autant de ballons que d’habitude. Son équipe n’a pas trouvé la faille et Paulo Fonseca a fini par le sortir assez tôt, devant son incapacité à se mettre en évidence.
Pas de quoi anéantir les supporters lyonnais, pour qui Endrick est de plus en plus décevant et ne parvient pas à répondre aux attentes ces derniers temps. « Endrick, il a du courir 500 mètres sur le match », « Je préfère Rémi Himbert », « On dirait qu’il boude car il n’a pas eu assez de ballons », « Sa conduite de balle en touche, c’est pas sérieux à ce niveau », « Il va pas faire deux minutes au Real Madrid avec ses conduites de balle », « on a l’impression que ses coéquipiers ne lui donnent plus le ballon, car ils savent qu’il ne va pas revenir », ont lancé des supporters de l’OL assez dépités par le match nul de leur équipe à Angers, qui coûte cher à leur équipe en terme de points.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Ça fausse la LDC, paris seront plus frais physiquement que Liverpool, pas de risque de blessure pour paris, c'est pas juste

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Cet acteur né.........Je crois pas du tout en son cinéma.

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
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Lens
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50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
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49281549493910
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O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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