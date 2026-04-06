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Paulo Fonseca et l’OL, ça sent la fin !

OL06 avr. , 8:20
parGuillaume Conte
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L'OL n'avance plus, et cela pourrait se payer très cher dans quelques semaines si la mauvaise série venait à se poursuivre. Paulo Fonseca a de grandes chances d'en faire les frais cet été.
Mis sur un piédestal il y a seulement deux mois quand l’Olympique Lyonnais ne s’arrêtait pas de gagner, Paulo Fonseca est désormais de plus en plus critiqué. Sa façon de gérer un effectif certes souvent limité par les nombreuses blessures, ne convainc pas et sa décision de titulariser un Pavel Sulc de retour de blessure et de deux gros matchs en sélection, a agacé. L’entraîneur portugais ne trouve clairement pas la solution pour retrouver le chemin de la victoire, dont la dernière date du 15 février dernier face à Nice. Le podium s’éloigne à chaque match et la déception est de plus en plus grande chez les supporters rhodaniens.

L'OL peut craindre le pire au classement

Si l’OL venait à échouer à valider une place européenne, ce qui n’est pas impensable sachant que Rennes, actuellement 7e, n’est qu’à un point de l’OL, à six journées de la fin. Et il n’est pas dit que la 7e place sera européenne, sachant que des équipes comme Strasbourg, Nice et Toulouse, actuellement plus loin derrière, peuvent remporter la Coupe de France.
Consultant pour Winamax notamment, Yannis Yemmi est aussi un grand suiveur de l’OL. Et pour lui, si la mauvaise série se poursuit, cela devrait marquer la fin de l’aventure de Paulo Fonseca à Lyon. « Il faudra voir les conséquences économiques d'une absence de Coupe d’Europe ou seulement la Conférence League. Mais également la recherche d'entraîneur car la fin de saison en eau de boudin va pour moi entraîner des changements là-dessus. Ce n’est pas un souhait mais un avis. Si ça arrive (l’OL qui manque l’Europe), le club et Fonseca ne continueront pas ensemble, je pense », a livré le suiveur de l’OL, qui sait aussi que l’entraîneur portugais possède un salaire très élevé hérité de John Textor. Cela pourrait donc faire partie des postes où Lyon pourrait être tenté d’économiser l’été prochain.
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On montre plus aucune envie.

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je ne te parlais pas a ti, et le fait que je parle de LFI, la personne concernée sait de quoi je parle..... toi tu vois que tu ne sais pas de quoi je fai allusion, donc ne releve pas c est tout. apres si tu veux parler des matchs du week pas de soucis

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

je te rassure la plupart des matchs perdus de l OM cette saison ont ete a cause de cette meme maniere de jouer. je prone plus la verticalité, et la passe a 10 me gonfle au plus haut point. surtout que devant t as des joueurs qui vont vite, tu ne joues jamais sur leur points forts. et qd t as des appels a longueur de match, et que la le milieu joue vers l arriere. On marque, on fait 5 changements, et on recule. et bim dans les 10 dernieres minutes on en prend 1 ou 2 .... saison frsutrante

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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