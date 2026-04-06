Paulo Fonseca et l’OL, ça sent la fin !

L'OL n'avance plus, et cela pourrait se payer très cher dans quelques semaines si la mauvaise série venait à se poursuivre. Paulo Fonseca a de grandes chances d'en faire les frais cet été.

Mis sur un piédestal il y a seulement deux mois quand l’Olympique Lyonnais ne s’arrêtait pas de gagner, Paulo Fonseca est désormais de plus en plus critiqué. Sa façon de gérer un effectif certes souvent limité par les nombreuses blessures, ne convainc pas et sa décision de titulariser un Pavel Sulc de retour de blessure et de deux gros matchs en sélection, a agacé. L’entraîneur portugais ne trouve clairement pas la solution pour retrouver le chemin de la victoire, dont la dernière date du 15 février dernier face à Nice. Le podium s’éloigne à chaque match et la déception est de plus en plus grande chez les supporters rhodaniens.

L'OL peut craindre le pire au classement

Si l’OL venait à échouer à valider une place européenne, ce qui n’est pas impensable sachant que Rennes, actuellement 7e, n’est qu’à un point de l’OL, à six journées de la fin. Et il n’est pas dit que la 7e place sera européenne, sachant que des équipes comme Strasbourg, Nice et Toulouse, actuellement plus loin derrière, peuvent remporter la Coupe de France.

Consultant pour Winamax notamment, Yannis Yemmi est aussi un grand suiveur de l’OL. Et pour lui, si la mauvaise série se poursuit, cela devrait marquer la fin de l’aventure de Paulo Fonseca à Lyon. « Il faudra voir les conséquences économiques d'une absence de Coupe d’Europe ou seulement la Conférence League. Mais également la recherche d'entraîneur car la fin de saison en eau de boudin va pour moi entraîner des changements là-dessus. Ce n’est pas un souhait mais un avis. Si ça arrive (l’OL qui manque l’Europe), le club et Fonseca ne continueront pas ensemble, je pense », a livré le suiveur de l’OL, qui sait aussi que l’entraîneur portugais possède un salaire très élevé hérité de John Textor. Cela pourrait donc faire partie des postes où Lyon pourrait être tenté d’économiser l’été prochain.