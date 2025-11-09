OL : Endrick transféré définitivement ?

Sous contrat jusqu'en 2030 avec le Real Madrid, Endrick devrait quitter le leader de la Liga lors du mercato d'hiver. Mais si un prêt à l'OL était envisagé, en Espagne, on évoque désormais un possible transfert définitif pour l'attaquant brésilien.

Don Balon révèle de son côté que Florentino Perez se pose des questions sur l'avenir d'Endrick sur le long terme au Real Madrid. C'est le feuilleton qui passionne les supporters lyonnais, et cela peut se comprendre puisqu'il est à même de changer le cours d'une saison qui sera longue si l' Olympique Lyonnais ne se renforce pas sur le plan offensif. Endrick va-t-il réellement signer à l'OL lors du prochain mercato d'hiver alors même que Paulo Fonseca admet qu'il a impérativement besoin d'un autre avant-centre en plus de Martin Satriano. Tandis que l a concurrence européenne semble se réveiller dans le dossier Endrick , le média spécialisé espagnol révèle de son côté que Florentino Perez se pose des questions sur l'avenir d'Endrick sur le long terme au Real Madrid.

Endrick et Madrid, fin de l'histoire d'amour

Le président du Real Madrid, qui avait personnellement défendu son recrutement comme un investissement stratégique pour l'avenir, a reconnu en interne que le Brésilien n'était pas parvenu à s'adapter au rythme et aux exigences du football européen », explique Marc Macia, journaliste espagnol qui suit l'actualité des Merengue pour . Et ce dernier d'évoquer même un possible retour d'Endrick au Brésil à quelques mois du Mondial. Alors que le club de la capitale espagnole a dépensé 47,5 millions d'euros en juillet 2024 pour faire venir Endrick de Palmeiras, le président du Real Madrid a des doutes, au point qu'il pourrait même décider de vendre définitivement le buteur brésilien lors du prochain mercato d'hiver, ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. «», explique Marc Macia, journaliste espagnol qui suit l'actualité des Merengue pour Don Balon Et ce dernier d'évoquer même un possible retour d'Endrick au Brésil à quelques mois du Mondial.

L'OL ne peut pas s'offrir Endrick

Il est vrai que Xabi Alonso, comme Carlo Ancelotti avant lui, ne compte pas réellement sur Endrick, ce dernier n'ayant eu droit qu'à dix petites minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. Avec la concurrence énorme sur le plan offensif, notamment de Kylian Mbappé, le Brésilien a bien compris que son avenir madrilène était bouché pour plusieurs années et son départ définitif ne serait pas vécu de sa part comme une catastrophe. Cependant, Madrid ne bradera pas son joueur, considérant que compte tenu de ses performances, Endrick ne vaut plus du tout 47,5 millions d'euros. Mais probablement un peu plus de la moitié. Un prix qui semble inabordable pour l'OL suite au cataclysme Textor. Sauf si Lyon arrive à se faire prêter l'avant-centre de 19 ans avec une option d'achat en comptant sur la vente de Malick Fofana l'été prochain. Un montage bien nébuleux et qui ne correspond pas du tout à la façon de faire de Michele Kang.