OL : Endrick, une catastrophe est possible

OL09 nov. , 8:20
parMehdi Lunay
Tout porte à croire qu'Endrick va rejoindre l'Olympique Lyonnais cet hiver. Néanmoins, il reste deux mois avant le début du mercato et Lyon n'est pas à l'abri des gros clubs européens dans ce dossier. La Juventus est le nouveau rival des Gones.
Endrick à Lyon, c'est comme si c'était fait. Le Brésilien réclame son arrivée à l'OL et les Gones ont une place de titulaire en attaque à lui offrir rapidement. Financièrement, les conditions du Real Madrid sont supportables pour les comptes lyonnais. La Maison Blanche entend lâcher son attaquant sous la forme d'un prêt sans option d'achat contre le paiement d'une indemnité de 4 millions d'euros. Reste un détail qui peut contrarier les plans rhodaniens : le mercato hivernal débute dans près de 2 mois. De nombreux clubs sont susceptibles de briser les rêves lyonnais d'ici-là.

La Juve tente son va-tout pour Endrick

Après Manchester United, la Juventus se positionne clairement pour Endrick selon plusieurs médias italiens dont le site Juvefc. La Vieille Dame manque d'efficacité offensive cette saison. La faute à ses attaquants pour la plupart très décevants. Si Dusan Vlahovic émerge, les deux recrues estivales Lois Openda et Jonathan David sont d'immenses flops. Les anciens buteurs de Lens et de Lille ne s'intègrent pas dans le onze turinois. Nouvel entraîneur de la Juve, Luciano Spalletti pense qu'Endrick peut faire bien mieux qu'eux.
Le site Tuttojuve se veut toutefois rassurant pour Lyon. La Juventus est en mauvaise position pour renverser la situation concernant Endrick. On estime que les Bianconeri ont attendu trop longtemps avant d'approcher l'attaquant brésilien, laissant l'OL le séduire et le convaincre de venir dans le Rhône. De plus, le secteur offensif lyonnais est nettement moins bouché que celui des Turinois. Le directeur général français de la Juve Damien Comolli devra trouver le discours parfait pour détourner Endrick de Lyon.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

