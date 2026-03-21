OL : Endrick s'effondre, il a une bonne excuse

Encore décevant contre le Celta Vigo (0-2) jeudi en Ligue Europa, Endrick a quand même des circonstances atténuantes. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a pas encore eu l’opportunité d’évoluer avec ses meilleurs coéquipiers sur la durée.

On a déjà presque oublié les débuts tonitruants d’Endrick. Impressionnant pour ses premiers matchs avec l’Olympique Lyonnais , l’attaquant prêté par le Real Madrid traverse une période beaucoup plus complexe. Nouvelle illustration avec sa performance contre le Celta Vigo jeudi en Ligue Europa. Au-delà de son inefficacité, le Brésilien a agacé Walid Acherchour à cause de son manque d’implication alors que son équipe évoluait à 10 contre 11.

« Il y a un gros problème, c'est sur l'attitude, a dénoncé le journaliste du Winamax FC. A partir du moment où tu es à 10 et que tu as Endrick qui, sur la première période, t'envoie une ou deux banderilles sur Yaremchuk… Mais le gros problème d'Endrick, c'est sans le ballon, il est honteux ! Il y a des moments où, en fait, tu joues à neuf quand tu es en infériorité numérique parce que le mec ne défend pas. » Walid Acherchour a parfois vu les Gones à neuf, voire à huit.

« Derrière tu ajoutes Nartey qui avait la main dans le slip, on ne lui a pas expliqué ce qu'était un match de Coupe d'Europe, a critiqué le chroniqueur. Entre les performances techniques abominables, le manque d'attitude, le manque de structure, les choix de Fonseca… L'addition est lourde ! (…) Sur Endrick, on n'est pas loin de l'échec. On va voir ce qui va se passer contre Monaco et sur la fin de saison, s'il t'amène à la troisième ou à la quatrième place. » Si le journaliste demande à en voir plus, c’est qu’il estime qu’Endrick bénéficie de circonstances atténuantes.

« La réalité, c'est que ça prend une tournure compliquée. Mais je ne suis pas tranché sur Endrick parce qu'on n'a pas eu Endrick avec la vraie équipe de l'Olympique Lyonnais. J'aurais aimé le voir avec Sulc et Moreira plus souvent. Je veux bien le critiquer sur l'attitude, mais il fait quand même de bonnes passes. Je préfère le Endrick passeur que tireur. Je trouve qu'il a une qualité de passe et de vision très intéressantes et il génère des occasions. J'attendrai un peu avant d'avoir un avis définitif », a tempéré Walid Acherchour, prêt à laisser une chance au Madrilène.