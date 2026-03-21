ICONSPORT_311320_0273
Endrick

OL : Endrick s'effondre, il a une bonne excuse

OL21 mars , 12:00
parEric Bethsy
0
Encore décevant contre le Celta Vigo (0-2) jeudi en Ligue Europa, Endrick a quand même des circonstances atténuantes. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a pas encore eu l’opportunité d’évoluer avec ses meilleurs coéquipiers sur la durée.
On a déjà presque oublié les débuts tonitruants d’Endrick. Impressionnant pour ses premiers matchs avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant prêté par le Real Madrid traverse une période beaucoup plus complexe. Nouvelle illustration avec sa performance contre le Celta Vigo jeudi en Ligue Europa. Au-delà de son inefficacité, le Brésilien a agacé Walid Acherchour à cause de son manque d’implication alors que son équipe évoluait à 10 contre 11.

Lire aussi

OL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehorsOL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehors
« Il y a un gros problème, c'est sur l'attitude, a dénoncé le journaliste du Winamax FC. A partir du moment où tu es à 10 et que tu as Endrick qui, sur la première période, t'envoie une ou deux banderilles sur Yaremchuk… Mais le gros problème d'Endrick, c'est sans le ballon, il est honteux ! Il y a des moments où, en fait, tu joues à neuf quand tu es en infériorité numérique parce que le mec ne défend pas. » Walid Acherchour a parfois vu les Gones à neuf, voire à huit.
« Derrière tu ajoutes Nartey qui avait la main dans le slip, on ne lui a pas expliqué ce qu'était un match de Coupe d'Europe, a critiqué le chroniqueur. Entre les performances techniques abominables, le manque d'attitude, le manque de structure, les choix de Fonseca… L'addition est lourde ! (…) Sur Endrick, on n'est pas loin de l'échec. On va voir ce qui va se passer contre Monaco et sur la fin de saison, s'il t'amène à la troisième ou à la quatrième place. » Si le journaliste demande à en voir plus, c’est qu’il estime qu’Endrick bénéficie de circonstances atténuantes.
« La réalité, c'est que ça prend une tournure compliquée. Mais je ne suis pas tranché sur Endrick parce qu'on n'a pas eu Endrick avec la vraie équipe de l'Olympique Lyonnais. J'aurais aimé le voir avec Sulc et Moreira plus souvent. Je veux bien le critiquer sur l'attitude, mais il fait quand même de bonnes passes. Je préfère le Endrick passeur que tireur. Je trouve qu'il a une qualité de passe et de vision très intéressantes et il génère des occasions. J'attendrai un peu avant d'avoir un avis définitif », a tempéré Walid Acherchour, prêt à laisser une chance au Madrilène.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283262_0030
OL

Deal à 60 ME, l'OL sort le champagne

Mason Greenwood, l'attaquant anglais de Marseille
OM

OM : Un scandale Mason Greenwood en Angleterre

Karim Coulibaly
PSG

Le PSG à l'assaut d'une nouvelle star allemande

ICONSPORT_279495_0031
PSG

Le PSG se déplace à Nice avec trois absences majeures

Fil Info

21 mars , 13:00
Deal à 60 ME, l'OL sort le champagne
21 mars , 12:40
OM : Un scandale Mason Greenwood en Angleterre
21 mars , 12:20
Le PSG à l'assaut d'une nouvelle star allemande
21 mars , 12:00
Le PSG se déplace à Nice avec trois absences majeures
21 mars , 11:30
Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo violemment viré du Portugal
21 mars , 11:00
Strasbourg et Chelsea, manif commune contre BlueCo à Londres
21 mars , 10:30
PSG : Kvaratskhelia déprime un club top mondial
21 mars , 10:00
OL : Moussa Niakhaté coûte deux trophées à Lyon

Derniers commentaires

OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

ouin ouin....

OL : Le but refusé contre l'OM « a changé les choses »

c'est vrai ça a changé les choses, victoire 3 a 2 de l'OM ben quand il n'y a pas but il n'y a pas but point.....

PSG : Kvaratskhelia déprime un club top mondial

Le nombre de top joueurs qui flop à Man U est pas négligeable non plus, Di Maria ou Pogba par exemple. Donc on ne sait pas ce qu'il aurait donné là bas.

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

L'OM foire tous les ans et c'est la faute du PSG.Pourquoi nombre de clubs qualifiés ont un budget inferieur à l'OM?

Le PSG tue la France en coupe d'Europe, il craque

La plus grande humiliation c'est la condamnation de Marseille pour corruption et la retrogradation en 2ème division pauvre guignol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading