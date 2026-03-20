OL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehors

Buteur à l’aller (1-1), Endrick n’a pas été décisif lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa contre le Celta Vigo (0-2) jeudi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais prolonge sa mauvaise dynamique et perd les faveurs des supporters rhodaniens.

Un nouvel objectif s’envole pour l’Olympique Lyonnais . Après l’élimination face au Racing Club de Lens en Coupe de France, les hommes de Paulo Fonseca ont dit adieu à la Ligue Europa. Les Gones, qui avaient arraché le nul en Espagne à l’aller, ont été battus à domicile par le Celta Vigo en huitième de finale retour. Il faut dire que le représentant de Ligue 1 a dû évoluer à 10 contre 11 à partir de la 19e minute, suite à l’exclusion du défenseur central Moussa Niakhaté.

C’est incontestablement le tournant du match même si l’Olympique Lyonnais avait encore les armes pour rivaliser. En tout cas, l’entraîneur portugais s’en est donné les moyens en refusant d’affaiblir son secteur offensif. Malgré l’infériorité numérique, Paulo Fonseca a seulement attendu la mi-temps pour sacrifier Roman Yaremchuk, et non Endrick, que le technicien sait capable de faire la différence à tout moment. L’Olympique Lyonnais espérait sans doute un coup de génie du Brésilien. Mais sur la lancée de ses dernières performances, l’attaquant prêté par le Real Madrid a déçu.

Hormis un bon centre pour l’Ukrainien, l’ancien joueur de Palmeiras n’a jamais vraiment été dangereux pour le Celta Vigo. Sa tendance à se lancer dans des actions en solo commence vraiment à agacer les observateurs ainsi que les supporters à l’image de Jérémy Lopez, déjà prêt à coller l’étiquette de flop sur la recrue hivernale. « Bon, j’y ai cru fort, mais Endrick n’aura rien apporté au club, a lâché l’acteur lyonnais sur X. C’est déjà un échec. Ça a simplement multiplié les likes sur les réseaux. » Endrick a encore huit matchs de Ligue 1 pour tenter d’emmener l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.