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Endrick

OL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehors

OL20 mars , 12:40
parEric Bethsy
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Buteur à l’aller (1-1), Endrick n’a pas été décisif lors du huitième de finale retour de la Ligue Europa contre le Celta Vigo (0-2) jeudi. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais prolonge sa mauvaise dynamique et perd les faveurs des supporters rhodaniens.
Un nouvel objectif s’envole pour l’Olympique Lyonnais. Après l’élimination face au Racing Club de Lens en Coupe de France, les hommes de Paulo Fonseca ont dit adieu à la Ligue Europa. Les Gones, qui avaient arraché le nul en Espagne à l’aller, ont été battus à domicile par le Celta Vigo en huitième de finale retour. Il faut dire que le représentant de Ligue 1 a dû évoluer à 10 contre 11 à partir de la 19e minute, suite à l’exclusion du défenseur central Moussa Niakhaté.

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C’est incontestablement le tournant du match même si l’Olympique Lyonnais avait encore les armes pour rivaliser. En tout cas, l’entraîneur portugais s’en est donné les moyens en refusant d’affaiblir son secteur offensif. Malgré l’infériorité numérique, Paulo Fonseca a seulement attendu la mi-temps pour sacrifier Roman Yaremchuk, et non Endrick, que le technicien sait capable de faire la différence à tout moment. L’Olympique Lyonnais espérait sans doute un coup de génie du Brésilien. Mais sur la lancée de ses dernières performances, l’attaquant prêté par le Real Madrid a déçu.
Hormis un bon centre pour l’Ukrainien, l’ancien joueur de Palmeiras n’a jamais vraiment été dangereux pour le Celta Vigo. Sa tendance à se lancer dans des actions en solo commence vraiment à agacer les observateurs ainsi que les supporters à l’image de Jérémy Lopez, déjà prêt à coller l’étiquette de flop sur la recrue hivernale. « Bon, j’y ai cru fort, mais Endrick n’aura rien apporté au club, a lâché l’acteur lyonnais sur X. C’est déjà un échec. Ça a simplement multiplié les likes sur les réseaux. » Endrick a encore huit matchs de Ligue 1 pour tenter d’emmener l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.
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Derniers commentaires

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Mais où est donc passé Sergio'nn'??? C’est le moment d'exprimer ton soutien à Textor.........

OL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehors

Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

OL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehors

Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

OL : Merci pour les likes et au revoir, Endrick poussé dehors

Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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