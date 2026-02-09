ICONSPORT_311320_0097

OL : Endrick provoque un clash

La sortie médiatique de Paulo Fonseca à propos du carton rouge subi par Endrick samedi soir lors de la victoire de l’OL à Nantes (1-0) a fait réagir son homologue nantais. Il aimerait que les rôles ne soient pas inversés.
La rencontre entre Nantes et Lyon est bien terminée, mais les débats continuent de fleurir autour de l’expulsion d’Endrick. Auteur d’un départ canon sous le maillot de l’OL, avec cinq buts en six matchs toutes compétitions, l'attaquant brésilien a pour la première fois montré son mauvais visage du côté de La Beaujoire samedi soir. Ciblé par ses adversaires dès les premières secondes de jeu, le buteur prêté par le Real Madrid a même fini par être expulsé directement pour un coup de pied derrière la cheville de Dehmaine Tabibou. Transformée en rouge direct après visionnage de la VAR par l'arbitre Mathieu Vernice, cette faute a fait rager Paulo Fonseca, qui estime que son nouveau joyau n’est pas assez protégé en Ligue 1.

Fonseca : « Les arbitres doivent le protéger »

« L’expulsion d'Endrick était très sévère. Il y avait une faute claire avant le geste d'Endrick. Le joueur de Nantes n'a pas l'intention de jouer le ballon, il a l'intention de bloquer Endrick. C’est le troisième match où les adversaires commencent le match avec beaucoup d'agressivité sur Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais l'intention était claire. Ils avaient vraiment l'intention d'intimider Endrick et les arbitres doivent le protéger », a balancé le coach lyonnais en conférence de presse d’après-match. Une tirade pas vraiment validée par son homologue nantais Ahmed Kantari, qui estime qu’Endrick a mérité son carton rouge après avoir blessé Tabibou.

Kantari : « C'est mon joueur qui sort blessé ! »

« Endrick n'est pas assez protégé alors que c'est lui qui met un coup ? C'est mon joueur qui sort blessé ! J’aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et que mon joueur puisse subit les petites fautes comme a subi Endrick que le contraire. Un plan anti-Endrick ? Non. Il y a eu un match dans le match avec Tabibou, il y a eu des prises à deux avec Johan Lepenant, il y a eu des retours défensifs de la part d’Abline... Mais, forcément, quand on a des joueurs de cette qualité-là, on s'attache à les bloquer et je pense que mes joueurs l'ont bien fait », a expliqué le coach nantais, qui sait qu’Endrick va prendre plusieurs matchs de suspension et que cela va coûter cher à l’OL dans la course au podium. Mais l’entraîneur des Canaris a surtout d’autres problèmes à régler, son club étant avant-dernier du championnat…
Loading