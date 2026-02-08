ICONSPORT_312883_0154

OM : La tête de De Zerbi demandée

L'OM n'a pas existé contre le PSG et Roberto De Zerbi pourrait en payer le prix fort après la performance historiquement mauvaise dans le Classique.
La victoire acquise face à Rennes en Coupe de France n’aura été qu’une éclaircie dans l’hiver compliqué de l’OM. La rechute est assez terrible car c’est une défaite 5-0 qui a sanctionné la performance des joueurs marseillais au Parc des Princes ce dimanche soir. L’OM concède une défaite historique face à son rival français, et perd au passage la troisième place au profit de l’OL. Surtout, avec deux victoires sur les cinq derniers matchs de Ligue 1, Marseille n’avance plus et ne cesse de s’enfoncer sans grande amélioration dans cette saison.
 De Zerbi, et là c’est Murillo le problème
- Un supporter de l'OM s'énerve
Et forcément, le nom de Roberto De Zerbi revient en force après cette lourde défaite, tant l’entraineur italien semble à court de solution. Son passage à cinq défenseurs n’a pas du tout aidé à tenir le score en début de match, et sa volonté de toujours changer les joueurs de poste agace. Interrogé sur Ligue 1+, Adil Rami a essayé de tempérer les choses, même si le coach marseillais a sa part de responsabilité. « Bien sûr que c’est la faute de Roberto De Zerbi. Mais c’est aussi la faute des joueurs et des dirigeants, ils sont tous dans le même bateau. C'est une période très compliquée pour lui. Et là, ça va s'empirer dans les prochains jours », a lancé l’ancien défenseur de l’équipe de France.
Sur les réseaux sociaux, la bienveillance d’Ail Rami n’était pas au rendez-vous, et sa démission a été demandée en masse. Entre dépit et sarcasme, les supporters de l’OM n’avaient plus d’espoir en leur équipe pour la fin de la saison, malgré la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. « De Zerbi donne un papier et on prend trois buts, personne ne le comprend », « Je descends du train De Zerbi », « De Zerbi, il a plus regardé le prochain match de Manchester United que son équipe », « De Zerbi, et là c’est Murillo le problème », ont pesté les fans marseillais, pour qui leur entraineur n’arrive plus à tirer le meilleur de son équipe.
Loading