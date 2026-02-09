L1 : Le PSG et Lens au sommet dans l'équipe type

Mais la c'est pas des failles ce sont des cratères géants. Après ils ont des joueurs de ouf mais défensivement ils ont bien aidé les parisiens. Si ça peut leur mettre un bon coup sur la tête et qu'on reste au chaud 3ème encore longtemps, ça me va ! Go LDC
Apres les parisiens exploitent également les moindres failles dans le marquage. Et comme y en avait pas mal hier coté Marseillais, ce match aurait pu se finir sur un 8 ou 9-0.
Je viens de voir des Highlights du match, défensivement c'est catastrophique non ? Plusieurs fois j'ai vu les attaquants parisiens complètement seuls face à Rulli, ou alors des plots
L'essentiel c'est que ces matchs là on les gagne quand même maintenant malgré encore une fois un arbitrage contre nous. n'en déplaise à tout les rageux
Il aurait mieux fait de viré DeZOBI et Benatia au lieu de Rabiot
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
