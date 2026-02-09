ICONSPORT_312883_0472

L1 : Le PSG et Lens au sommet dans l'équipe type

Ligue 1
par Corentin Facy
L’équipe type de la 21e journée selon les notes de L’Equipe :
Gardien : Koffi (SCO)
Défenseurs : Ganiou (Lens), Zagadou (Le Havre), Sangante (Le Havre), Nuno Mendes (PSG)
Milieux : Sangaré (Lens), J.Neves (PSG), Raolisoa (SCO)
Attaquants : Doué (PSG), Dembélé (PSG), Barcola (PSG)
Les classements cumulés depuis le début de la saison selon L’Equipe ;
Meilleur joueur : Malang Sarr (Lens)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

