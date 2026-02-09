L1 : Le PSG et Lens au sommet dans l'équipe type

OM : Benatia et De Zerbi, réunion d'urgence à Marseille

Mais la c'est pas des failles ce sont des cratères géants. Après ils ont des joueurs de ouf mais défensivement ils ont bien aidé les parisiens. Si ça peut leur mettre un bon coup sur la tête et qu'on reste au chaud 3ème encore longtemps, ça me va ! Go LDC