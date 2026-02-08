ICONSPORT_286569_0304
Endrick

OL : Endrick agressé, la Ligue 1 veut sa peau

OL08 févr. , 8:00
parClaude Dautel
8
Expulsé lors du match Nantes-OL par Mathieu Vernice, Endrick a dû laisser ses coéquipiers finir à 10. Du côté de Lyon, on constate que le joueur brésilien est désormais ciblé.
Les joueurs lyonnais n'ont pas masqué leur joie au coup de sifflet final du match à la Beaujoire, l'OL prenant à cette occasion la troisième place du classement de Ligue 1 avec trois points d'avance sur l'OM. Malgré tout, cette victoire avait un petit côté amer à cause de l'expulsion d'Endrick en seconde période suite à une faute indiscutable sur Dehmaine Tabibou, sorti sur blessure suite à ce contact. Dans un premier temps, l'arbitre a mis un jaune à Endrick, qui en avait déjà eu un, puis après usage de la VAR il a transformé ce jaune en rouge direct. De quoi laisser planer le risque d'une suspension plus longue qu'un match automatique. Dans le camp de l'Olympique Lyonnais, on a clairement eu l'impression que Mathieu Vernice n'a pas protégé le joueur prêté par le Real Madrid et que ça devient une habitude.

Endrick visé par les adversaires de l'OL

Pour Paulo Fonseca, il est temps que les arbitres se reprennent et protègent les joueurs comme Endrick. « Je ne souhaite pas commenter la décision de l'arbitre. Mais je veux dire deux choses. Tout d'abord, il y a une faute de joueur nantais juste avant qui est très claire. Il ne veut pas jouer le ballon, mais bloquer Endrick. Pour moi, c'était très sévère. De plus, ce n'est pas la première fois que les adversaires commencent la rencontre avec beaucoup d'agressivité sur Endrick. C'est la troisième fois déjà. Les arbitres doivent faire attention à ça. Ils veulent l'intimider, et c'est aux officiels de protéger les footballeurs talentueux. Là, c’était un exemple flagrant. C'est un jeune de 19 ans. Je croyais que c'était des actions du passé, mais visiblement, c'est encore en vigueur. L’intention du joueur nantais était claire », fulminait l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais après la rencontre.
Dans L'Equipe, Hugues Sionis, qui couvrait le match Nantes-OL, reconnaît lui aussi que visiblement le FC Nantes ciblait Endrick et a réussi son coup. « Dès les premières minutes du match, par ses décisions étranges et parfois à l’envers, Monsieur Vernice a laissé s’installer un climat tendu sur la pelouse, qui autorisait les Canaris à employer la manière forte (...) Ce traitement spécial a empêché Endrick de s’exprimer sur son côté. Endrick a reçu lors de ce match le première carton rouge de sa carrière en commettant seulement deux fautes », écrit notre confrère.
8
