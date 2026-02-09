PSG : Ousmane Dembélé obtient des notes stratosphériques

Auteur d'un doublé contre l'OM, Ousmane Dembélé a livré dimanche son meilleur match de la saison. Un retour en forme qui vaut au Ballon d'Or des notes historiques dans la presse.

À ceux qui avaient des doutes sur sa motivation actuelle, Ousmane Dembélé a répondu de la plus belle des façons lors du classique contre l'Olympique de Marseille. Avec deux buts à son actif, dont un qui risque de hanter longtemps la nuit des défenseurs de l'OM et du pauvre De Lange , l'attaquant français du PSG s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde. Ce lundi, la presse vante les mérites d'un Ousmane Dembélé qui revient en forme au meilleur des moment pour les champions d'Europe.

Pour le quotidien L'Equipe, la performance de Dembélé mérite rien de moins qu'un 9 sur 10, une note très rare. « Là où opère Ousmane Dembélé nombreuses sont les victimes. Le PSG a un numéro 10 dans sa team, il est Ballon d’Or et la manière dont il a tourmenté Loenardo Balerdi et ses équipiers, est annonciateur de beaux jours à venir, peut-être, pour le club de la capitale », écrivent nos confrères après cette masterclass.

Le Parisien, Ousmane Dembélé mérite aussi un énorme 9 sur 10 après Le Ballon d’or s’est offert un nouveau récital avec deux buts et une passe décisive. Il adore Marseille, il est impliqué sur 10 buts toutes compétitions confondues (5 buts, 5 passes décisives). Il a également réussi quelques merveilles, comme cette passe vers Barcola, sans contrôle, sur un dégagement de Safonov. Du grand art, comme sur son deuxième but que les défenseurs marseillais cherchent encore à comprendre. En vrai patron, il recadre Doué, fusille du regard Safonov après des fautes techniques. Il peut se le permettre, il est irréprochable. Du très grand Ousmane », s'enthousiasment nos confrères du quotidien francilien. Pour, Ousmane Dembélé mérite aussi un énorme 9 sur 10 après le carton du PSG contre l'OM. », s'enthousiasment nos confrères du quotidien francilien.

Dembélé a signé un chf d'oeuvre face à l'OM

Du côté de FootMercato, on donne également un 9 sur 10 à la prestation d'Ousmane Dembélé. « Un match de Ballon d’Or. Se sachant attendu dans ce Classique, l’international français s’est montré impliqué et appliqué. Ses courses pour presser l’arrière-garde marseillaise ont rappelé ses grandes heures de la saison passée. Ses deux buts - à la suite d’un caviar de Mendes et après une incroyable action individuelle sur le côté droit- ont tout simplement mis K.O l’OM », constate le média spécialisé.

Le Paris Saint-Germain va désormais attendre encore plus la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Même si pour l'instant cela n'avance pas dans le bon sens entre les deux camps. Nul doute qu'après le carton de dimanche soir, Nasser Al-Khelaifi fera peut-être un effort financier.