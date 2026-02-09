« Nuls », La Provence réclame des têtes après PSG-OM

Le 5-0 pris par l'OM dimanche soir au Parc des Princes risque d'engendrer un vrai séisme du côté de Marseille. Le quotidien régional s'en prend aux joueurs, mais également aux dirigeants actuels.

La Provence, qui vit au rythme des performances du club phocéen, n'hésite pas et titre « Nuls » à sa grande Une. Et le média ne se contente pas de s'en prendre à Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi et les autres joueurs de l'OM, il s'attaque aussi à Pablo Longoria et Medhi Benatia. Après la qualification en Coupe de France, face à Rennes, les supporters de l'Olympique de Marseille attendaient de leur équipe qu'elle fasse bonne figure face au PSG . Mais, c'est tout l'inverse qui s'est déroulé, et l'OM a pris une dérouillée historique dimanche . Résultat, ce lundi Roberto De Zerbi et ses joueurs se font tabasser sur les réseaux sociaux. Le quotidien, qui vit au rythme des performances du club phocéen, n'hésite pas et titre «» à sa grande Une. Et le média ne se contente pas de s'en prendre à Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi et les autres joueurs de l'OM, il s'attaque aussi à Pablo Longoria et Medhi Benatia.

La politique de l'OM mise en cause

honte intergalactique » au moment de résumer cette rencontre, Alexandre Jacquin, chef du service des sports de A quoi bon accabler des joueurs qui ne savent rien, ou presque, de ce que re­présente l'OM dans la cité phocéenne et en Provence, et dont on peut d'ores et déjà parier qu'ils seront, pour quelques-un d'entre eux, soit repartis, soit sur le marché de transferts l'été prochain (...) Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5-0.. Le score importe peu, tant la soirée a été gro­tesque. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi peuvent-il vraiment continuer à faire comme s'ils n’étaient pas les principaux responsables de ce fiasco ? C'est la rouste de trop », constate notre confrère marseillais. Evoquant une «» au moment de résumer cette rencontre, Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence , ne dédouane personne après ce naufrage. Et surtout pas les patrons de l'Olympique de Marseille. «», constate notre confrère marseillais.

Si le président de l'Olympique de Marseille et son directeur du football se sont tenus à l'écart, dimanche soir au Parc des Princes, Roberto De Zerbi a lui fait face à la presse. L'occasion pour lui de dire qu'une fois de plus il va discuter avec ses dirigeants. « On parle toujours avec les dirigeants, des solutions à trouver... ce sera la même chose qu'après Bruges, ou Nantes », a reconnu, clairement touché, l'entraîneur italien.

Car ce dernier est bien conscient que ce week-end pourrait coûter cher à l'OM...et à lui. Désormais l'Olympique Lyonnais est passé devant et ne rendra pas facilement sa place. Pour Frank McCourt, qui n'envisage pas que Marseille ne joue pas la prochaine Ligue des champions, l'heure est venue de faire des choix.