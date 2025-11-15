OL : Endrick prêt à tout refuser

Si l'Olympique Lyonnais est le grand favori pour accueillir Endrick en janvier, les gros clubs européens ne lâchent pas l'affaire pour autant. Après la Juventus, Chelsea tente un hold-up de dernière minute dans ce dossier.

Moqué, voire enterré l'été dernier pour sa situation financière précaire, l' Olympique Lyonnais est en passe de s'offrir une belle revanche au mercato . Les Gones sont proches de mettre la main sur Endrick en prêt. Barré au Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans doit prendre son envol à l'étranger pour jouer le Mondial 2026. L'OL a clairement sa préférence. L'équipe dirigée par Paulo Fonseca a une place de titulaire à lui donner, elle joue encore l'Europe et elle est connue pour être accueillante avec les Brésiliens. Le Real Madrid et Lyon se sont mis d'accord sur les modalités du contrat, ne reste qu'à le signer.

Chelsea ne fait pas trembler l'OL

Cadena Ser. La radio espagnole évoque une approche sérieuse des Blues auprès de l'entourage du joueur. Cette décision appartient à Endrick mais peut-il faire volte-face ? En football, tout est possible surtout en période de mercato. C'est d'autant plus le cas que la concurrence européenne n'abandonne pas dans ce dossier. Manchester United et la Juventus ont tenté leur chance ces dernières semaines, sans succès. Place désormais à Chelsea selon les informations de la. La radio espagnole évoque une approche sérieuse des Blues auprès de l'entourage du joueur.

Le club londonien a même « semé le doute » dans l’esprit du joueur brésilien. Cependant, il semble que Chelsea ne puisse pas faire changer d'avis Endrick. Le projet lyonnais reste prioritaire à ses yeux. La faible concurrence au sein de l'attaque rhodanienne cette saison le mettra dans les meilleures conditions pour s'épanouir et progresser. Il n'en sera pas de même avec les Blues et leur effectif pléthorique. Nombreux sont les jeunes espoirs à avoir disparu des radars depuis la prise de pouvoir de BlueCo.