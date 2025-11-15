ICONSPORT_275832_0105

OL : Endrick prêt à tout refuser

OL15 nov. , 9:00
parMehdi Lunay
2
Si l'Olympique Lyonnais est le grand favori pour accueillir Endrick en janvier, les gros clubs européens ne lâchent pas l'affaire pour autant. Après la Juventus, Chelsea tente un hold-up de dernière minute dans ce dossier.
Moqué, voire enterré l'été dernier pour sa situation financière précaire, l'Olympique Lyonnais est en passe de s'offrir une belle revanche au mercato. Les Gones sont proches de mettre la main sur Endrick en prêt. Barré au Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans doit prendre son envol à l'étranger pour jouer le Mondial 2026. L'OL a clairement sa préférence. L'équipe dirigée par Paulo Fonseca a une place de titulaire à lui donner, elle joue encore l'Europe et elle est connue pour être accueillante avec les Brésiliens. Le Real Madrid et Lyon se sont mis d'accord sur les modalités du contrat, ne reste qu'à le signer.

Lire aussi

OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !OL : Endrick arrive pour 200.000 euros par mois !

Chelsea ne fait pas trembler l'OL

Cette décision appartient à Endrick mais peut-il faire volte-face ? En football, tout est possible surtout en période de mercato. C'est d'autant plus le cas que la concurrence européenne n'abandonne pas dans ce dossier. Manchester United et la Juventus ont tenté leur chance ces dernières semaines, sans succès. Place désormais à Chelsea selon les informations de la Cadena Ser. La radio espagnole évoque une approche sérieuse des Blues auprès de l'entourage du joueur.
Le club londonien a même « semé le doute » dans l’esprit du joueur brésilien. Cependant, il semble que Chelsea ne puisse pas faire changer d'avis Endrick. Le projet lyonnais reste prioritaire à ses yeux. La faible concurrence au sein de l'attaque rhodanienne cette saison le mettra dans les meilleures conditions pour s'épanouir et progresser. Il n'en sera pas de même avec les Blues et leur effectif pléthorique. Nombreux sont les jeunes espoirs à avoir disparu des radars depuis la prise de pouvoir de BlueCo.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276851_0020
Equipe de France

France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan

ICONSPORT_269165_0007
Equipe de France

France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé

coquelin retente sa chance pour signer a nantes iconsport 198309 0057 387481
FC Nantes

Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire

ICONSPORT_233945_0781 (1)
Equipe de France

France : Griezmann de retour, le peuple a parlé

Fil Info

15:10
France : Chevalier titulaire contre l'Azerbaïdjan
15:00
France : Didier Deschamps désamorce la polémique Mbappé
14:30
Nantes : Son capitaine porté disparu, panique à la Beaujoire
14:00
France : Griezmann de retour, le peuple a parlé
13:40
« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne
13:20
OM : Pavard secoue le vestiaire
13:00
« Il est dégoulinant de haine » : Pierre Ménès balance dans le dossier Mbappé
12:40
OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale
12:20
OL : Après Endrick, Lyon vise un autre talent explosif !

Derniers commentaires

Upamecano au PSG, tout s'accélère

J aurais preferer tomas araujo...le petit rodrigo mora et bouaddi

« Va te faire enc... l’Olympique Lyonnais » : Michael Youn enflamme Saint-Etienne

N'ayant pas de réel actualité ils ont besoin de faire le "buzz" souchon fait de même d'une autre façon ...

Mbappé trompe la France, ça tourne au scandale

Il n'est pas capitaine de l'EdF et sensé montrer l'exemple ? Le foot n'est pas un sport collectif ? Les autres joueurs sont heureux d'aller à Bakou alors qu'ils sont déjà qualifiés ? Bien sûr que Rothen a raison. Marre de voir ce type de comportement en EdF, tout comme le défilié de mode à l'arrivée à Clairefontaine. On verra si le problème est DD, bientôt, ou cette génération qui a du mal à se faire apprécier des français.

Upamecano au PSG, tout s'accélère

c'est un gagneur.Ce serait une bonne recrue . il est physique ce qui nous manque un peu

Le PSG contacte un attaquant à 75ME

ça serait une super recrue, c'est un très bon joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading