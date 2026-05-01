Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL

Bonne pioche du mercato estival de l'OL, Tyler Morton adore la vie à Lyon et son utilisation par Paulo Fonseca. Liverpool le regrette amèrement, mais l'Anglais affiche un souhait clair pour son avenir.

En course pour la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais peut compter sur un groupe totalement mobilisé à l’idée de retrouver l’Europe par la grande porte. Cela passera forcément par une grande performance contre Rennes ce dimanche, dans un match qui assurerait quasiment l’une des quatre premières places au minimum en cas de succès.

Tyler Morton rêve de la C1 à Lyon

Si Paulo Fonseca n’a pas toujours pu compter sur un effectif au complet cette saison, loin de là même, l’entraineur portugais a adoré utiliser à outrance Tyler Morton. A 23 ans, le milieu de terrain ne regrette pas une seconde d’avoir rejoint l’OL, alors qu’il était régulièrement prêté par Liverpool et ne parvenait pas à voir sa carrière décoller. Un choix inhabituel pour un joueur anglais, mais payant. Acheté pour 10 millions d’euros, même si Lyon va devoir régler plusieurs millions d’euros de bonus également, Morton en vaut désormais le double et voit sa valeur marchande approcher les 25 millions d’euros.

Sa régularité est telle, qu’il fait saliver plusieurs comptes de supporters de Liverpool sur les réseaux sociaux. Ces derniers aimeraient voir les Reds le rappeler, même s’il faudra mettre forcément beaucoup d’argent sur la table. Mais le club de la Mersey a les moyens de ses ambitions au mercato ces derniers temps. Ce forcing devrait toutefois rester lettre morte. Tout d’abord car Liverpool verrait ça comme une petite humiliation, le fait d’acheter un joueur vendu un an plus tôt, pour le double de son prix.

Ensuite parce que, selon The Athletic, Tyler Morton n’a tout simplement pas l’intention de partir de Lyon. Il se sent bien dans le Rhône et apprécie la confiance de Paulo Fonseca, qui l’a aligné pendant plus de 40 matchs cette saison. Il rêve de disputer la Ligue des Champions dans la peau d’un titulaire. Et la seule chose qui pourrait le faire hésiter sur son avenir, ce serait de manquer la qualification en C1 avec l'OL et de recevoir dans le même temps une offre d’un club qualifié pour cette compétition. Une raison de plus de tout donner pour aller chercher ce Top4 à trois journées de la fin de la saison.