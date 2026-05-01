Mis KO par Luis Enrique, Gonçalo Ramos va quitter le PSG

À la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, l’AC Milan a dressé une liste de plusieurs recrues potentielles. Parmi elle, figure le nom de Gonçalo Ramos. L'avant-centre portugais ne convainc pas au PSG.

Avec 27 apparitions cette saison en Ligue 1 , mais seulement 43% des minutes disputées, Gonçalo Ramos ne parvient pas à s’imposer en tant que titulaire au sein du Paris Saint-Germain . La concurrence féroce sur le front de l’attaque du club de la capitale condamne l’avant-centre portugais à un rôle de suber-sub. Mais le joueur de 24 ans souhaite plus de temps de jeu et un départ du club de la capitale cet été n’est pas à exclure. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de Benfica est courtisé par de nombreuses formations européennes. L’Italie est une destination plausible et son nom refait surface du côté de l’AC Milan.

Gonçalo Ramos, un départ à prévoir ?

Cette semaine, la presse italienne a évoqué le nom de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est sur les tablettes du club lombard, mais également de la Juventus de Turin. La possible complémentarité avec Rafael Leão est un argument en faveur du joueur parisien. Dans le podcast Caffé di Marzio, le journaliste italien Gianluca Di Marzio ne comprend pas la présence du natif d’Olhão au sein du système de Luis Enrique. « Je vois un Gonçalo Ramos au PSG qui n'est même pas entré en jeu l'autre soir et qui n'a pas grand-chose à voir avec le système philosophique et tactique de Luis Enrique. Son agent, Jorge Mendes, cherche actuellement d’autres solutions qui permettraient à son client d’être titulaire la saison prochaine, et il discute avec des clubs italiens. C'est un nom qui pourrait intéresser l’AC Milan ou la Juventus si Vlahovic ne reste pas ou si Kolo Muani ne revient pas, » explique-t-il. Le club lombard en prévision de la deuxième saison de Massimiliano Allegri souhaite enrôler un attaquant dans ses rangs. L’avenir de Ramos va donc se jouer cet été alors que Luis Enrique ne semble en effet plus vraiment lui faire confiance.