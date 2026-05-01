ICONSPORT_364694_0371

Mis KO par Luis Enrique, Gonçalo Ramos va quitter le PSG

PSG01 mai , 13:00
parNathan Hanini
0
À la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, l’AC Milan a dressé une liste de plusieurs recrues potentielles. Parmi elle, figure le nom de Gonçalo Ramos. L'avant-centre portugais ne convainc pas au PSG.
Avec 27 apparitions cette saison en Ligue 1, mais seulement 43% des minutes disputées, Gonçalo Ramos ne parvient pas à s’imposer en tant que titulaire au sein du Paris Saint-Germain. La concurrence féroce sur le front de l’attaque du club de la capitale condamne l’avant-centre portugais à un rôle de suber-sub. Mais le joueur de 24 ans souhaite plus de temps de jeu et un départ du club de la capitale cet été n’est pas à exclure. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien joueur de Benfica est courtisé par de nombreuses formations européennes. L’Italie est une destination plausible et son nom refait surface du côté de l’AC Milan.

Gonçalo Ramos, un départ à prévoir ?

Cette semaine, la presse italienne a évoqué le nom de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est sur les tablettes du club lombard, mais également de la Juventus de Turin. La possible complémentarité avec Rafael Leão est un argument en faveur du joueur parisien. Dans le podcast Caffé di Marzio, le journaliste italien Gianluca Di Marzio ne comprend pas la présence du natif d’Olhão au sein du système de Luis Enrique. « Je vois un Gonçalo Ramos au PSG qui n'est même pas entré en jeu l'autre soir et qui n'a pas grand-chose à voir avec le système philosophique et tactique de Luis Enrique. Son agent, Jorge Mendes, cherche actuellement d’autres solutions qui permettraient à son client d’être titulaire la saison prochaine, et il discute avec des clubs italiens. C'est un nom qui pourrait intéresser l’AC Milan ou la Juventus si Vlahovic ne reste pas ou si Kolo Muani ne revient pas, » explique-t-il. Le club lombard en prévision de la deuxième saison de Massimiliano Allegri souhaite enrôler un attaquant dans ses rangs. L’avenir de Ramos va donc se jouer cet été alors que Luis Enrique ne semble en effet plus vraiment lui faire confiance.

Lire aussi

Le PSG met le turbo pour ce gros transfert en Ligue 1Le PSG met le turbo pour ce gros transfert en Ligue 1
Articles Recommandés
Luis Enrique ICONSPORT_365292_0761
PSG

PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel

Endrick ICONSPORT_362332_0031
OL

OL : Le Real n’a pas aimé la déclaration d’Endrick

ICONSPORT_365178_0202
OM

OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive

ICONSPORT_365052_0359
OL

Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL

Fil Info

01 mai , 14:00
PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel
01 mai , 13:40
OL : Le Real n’a pas aimé la déclaration d’Endrick
01 mai , 13:20
OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive
01 mai , 12:40
Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL
01 mai , 12:20
L'OM de McCourt en crise, ces deux géants d'Europe jubilent
01 mai , 12:00
Le PSG a appelé Harry Kane, c'est confirmé !
01 mai , 11:40
Nicolas Jackson proposé à l’OM
01 mai , 11:20
FCN : Le maintien miracle de Nantes, il annonce la couleur
01 mai , 11:00
Mercato : Liverpool achète un joueur juste pour battre le PSG

Derniers commentaires

Endrick ? Non, c'est la défense de l'OL qui fait trembler Rennes

Le match le plus important de l année

Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL

Après un excellent début de championnat depuis quelques mois il est plutôt bon mais rien d exceptionnel non plus

L'OM de McCourt en crise, ces deux géants d'Europe jubilent

Rien de sûr car désolé de vous décevoir mais Greenwood n'a jamais dit qu'il voulait quitter l'OM.

Le PSG a appelé Harry Kane, c'est confirmé !

Alvarez c est le rêve c est sur !!! Mais ça va etre très très dur de le déloger d Espagne.

FCN : Le maintien miracle de Nantes, il annonce la couleur

Si l'OM joue comme ces derniers temps, Nantes a de grandes chances.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading