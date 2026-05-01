Le PSG a appelé Harry Kane, c'est confirmé !

Buteur face au PSG cette semaine, Harry Kane discute prolongation avec le Bayern Munich. Paris compte bien en profiter pour draguer l'attaquant anglais, qui plait à Luis Enrique.

Entre les deux demi-finales de Ligue des Champions qui opposent le PSG au Bayern Munich, cette information risque de faire du bruit des deux côtés du Rhin. Et pourtant, ce n’est pas une manoeuvre de déstabilisation venue de France puisque l’information nous vient d’Allemagne. Christian Falk, grand insider pour Bild notamment, dévoile que Harry Kane pourrait très bien rejoindre le Paris Saint-Germain cet été.

Luis Enrique favorable à une arrivée de Kane

L’attaquant anglais est le fer de lance du Bayern Munich, et il possède encore un an de contrat avec le club bavarois qu’il a rejoint en provenance de Tottenham en 2023. Sa soif de trophées a été en partie étanchée avec sa signature en Allemagne, mais l’avant-centre ne dirait pas non à un nouveau défi à 32 ans.

Christian Falk a ainsi évoqué pour CF Bayern Insider la volonté des dirigeants du Bayern de prolonger leur attaquant vedette, qui se sent très bien à Munich. Il a d’ailleurs invité récemment toute sa famille à un repas organisé par le club, signe que son acclimatation en Bavière est parfaite. Mais en marge de ces discussions sur son avenir, le PSG est arrivé pour faire savoir son intérêt par l’arrivée de l’Anglais.

En effet, Luis Enrique cherche toujours un avant-centre capable de faire l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas avec Gonçalo Ramos, Hugo Ekitike ou Randal Kolo-Muani. « Le PSG est concentré sur Kane. Il se rapprocherait de l’Angleterre, et il pourrait dire oui à un nouveau challenge. Mais pour le moment, cela n’en prend pas la direction », a précisé le journaliste allemand, qui verrait bien le PSG tenter sa chance avec une offre sur la table en fin de saison, surtout si Harry Kane ne prolonge pas son contrat dans les prochaines semaines.

Ce serait en tout cas un coup retentissant, et une preuve que Luis Enrique, qui apprécie de jouer sans véritable numéro 9, souhaite faire évoluer les choses de son côté. Il avait d’ailleurs expliqué la saison dernière qu’il n’était pas contre avoir un avant-centre, mais il fallait dans ce cas que ce soit un joueur très fort et capable de peser sur les défenses, ce qu’il n’avait jusqu’à présent pas dans son effectif.