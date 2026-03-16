OL : L’infirmerie déborde, il pose la question qui fâche

Le miracle permanent est en train de s’atténuer à l’OL, en perte de vitesse en raison de ses nombreux absents et qui reste sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1. De quoi frustrer énormément Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca a longtemps réussi à faire des miracles cette saison à l’Olympique Lyonnais . Sans numéro neuf, puis sans Malick Fofana, l’entraîneur portugais a tout de même réussi à avoir des résultats excellents. L’OL a notamment lancé Afonso Moreira et a fait prendre une nouvelle dimension à Pavel Sulc. Mais à leur tour, l’ailier portugais et l’avant-centre tchèque ont rejoint l’infirmerie. Celle-ci ne désemplit pas depuis plusieurs semaines, ce qui pose un certain nombre de questions.

Dans l’After Foot, Florent Gautreau a justement pointé du doigt ces absences toujours plus nombreuses et surtout très longues à l’Olympique Lyonnais. Le consultant de RMC ne comprend pas comment une telle situation peut arriver dans la capitale des Gaules et estime que cela est tout simplement en train de plomber la saison de l’OL.

« Il y a quand même un truc qui est fort à l’OL, ce sont les absences de Moreira et de Sulc. Ces joueurs-là faisaient des différences incroyables sur les côtés, Lyon ne fait plus ces différences-là. A un moment, on ne peut pas tout remplacer. Je trouve que déjà en début de saison, Fonseca a fait des miracles sans neuf. Le point de bascule et c’est dommage, c’est que le mercato d’hiver est intéressant et on se dit que si en plus ils récupèrent les vieux absents Fofana et Nuamah, on va voir une équipe de dingue pour finir la saison » a d'abord lâché le consultant avant de poursuivre.

Dans les têtes, cette série peut faire du mal aux Lyonnais

« Sauf que tu n’as pas du tout cette équipe de dingue parce que les vieux absents ne reviennent pas et ça, c’est un vrai sujet. Nuamah, c’est reparti, Fofana on pensait que ce serait février… Les absents de longue date qui devaient revenir plus tôt ne reviennent pas. De nouveaux absents, des joueurs capitaux en attaque, ne sont pas là non plus. Il y a beaucoup trop d’absents. Dans les têtes, cette série peut faire du mal aux Lyonnais » analyse Florent Gautreau, déçu pour l’OL qu’il pensait capable de tenir dans la course au podium, à condition de récupérer des blessés au fur et à mesure des semaines. Ce qui n’est toujours pas le cas pour l’instant puisque face au Havre dimanche, Lyon a joué sans Moreira, Himbert, Fofana, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Nuamah et Sulc.