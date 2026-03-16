ICONSPORT_311320_0180

OL : L’infirmerie déborde, il pose la question qui fâche

OL16 mars , 15:00
parCorentin Facy
5
Le miracle permanent est en train de s’atténuer à l’OL, en perte de vitesse en raison de ses nombreux absents et qui reste sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1. De quoi frustrer énormément Paulo Fonseca.
Paulo Fonseca a longtemps réussi à faire des miracles cette saison à l’Olympique Lyonnais. Sans numéro neuf, puis sans Malick Fofana, l’entraîneur portugais a tout de même réussi à avoir des résultats excellents. L’OL a notamment lancé Afonso Moreira et a fait prendre une nouvelle dimension à Pavel Sulc. Mais à leur tour, l’ailier portugais et l’avant-centre tchèque ont rejoint l’infirmerie. Celle-ci ne désemplit pas depuis plusieurs semaines, ce qui pose un certain nombre de questions.
Dans l’After Foot, Florent Gautreau a justement pointé du doigt ces absences toujours plus nombreuses et surtout très longues à l’Olympique Lyonnais. Le consultant de RMC ne comprend pas comment une telle situation peut arriver dans la capitale des Gaules et estime que cela est tout simplement en train de plomber la saison de l’OL.
« Il y a quand même un truc qui est fort à l’OL, ce sont les absences de Moreira et de Sulc. Ces joueurs-là faisaient des différences incroyables sur les côtés, Lyon ne fait plus ces différences-là. A un moment, on ne peut pas tout remplacer. Je trouve que déjà en début de saison, Fonseca a fait des miracles sans neuf. Le point de bascule et c’est dommage, c’est que le mercato d’hiver est intéressant et on se dit que si en plus ils récupèrent les vieux absents Fofana et Nuamah, on va voir une équipe de dingue pour finir la saison » a d'abord lâché le consultant avant de poursuivre.
Dans les têtes, cette série peut faire du mal aux Lyonnais
« Sauf que tu n’as pas du tout cette équipe de dingue parce que les vieux absents ne reviennent pas et ça, c’est un vrai sujet. Nuamah, c’est reparti, Fofana on pensait que ce serait février… Les absents de longue date qui devaient revenir plus tôt ne reviennent pas. De nouveaux absents, des joueurs capitaux en attaque, ne sont pas là non plus. Il y a beaucoup trop d’absents. Dans les têtes, cette série peut faire du mal aux Lyonnais » analyse Florent Gautreau, déçu pour l’OL qu’il pensait capable de tenir dans la course au podium, à condition de récupérer des blessés au fur et à mesure des semaines. Ce qui n’est toujours pas le cas pour l’instant puisque face au Havre dimanche, Lyon a joué sans Moreira, Himbert, Fofana, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Nuamah et Sulc.
5
Articles Recommandés
le barca offre pres de 6 me a messi iconsport 262978 0120 394939
Liga

Messi est cramé, les socios du Barça n’en veulent plus

ICONSPORT_361527_0027
Ligue des Champions

Reece James forfait contre le PSG

Rosenior ICONSPORT_361234_0023
Premier League

Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

ICONSPORT_361644_0811
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Un pari sans risque pour empocher 172 euros

Fil Info

16 mars , 16:00
Messi est cramé, les socios du Barça n’en veulent plus
16 mars , 15:33
Reece James forfait contre le PSG
16 mars , 15:30
Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?
16 mars , 15:15
Paris Sportifs : Un pari sans risque pour empocher 172 euros
16 mars , 14:30
Liam Gallagher écoeuré par l'ambiance à Manchester City
16 mars , 14:00
Le PSG veut recruter une bombe atomique en Autriche
16 mars , 13:40
OM : Craquage XXL contre les joueurs
16 mars , 13:20
Beinsports dévoile un programme hallucinant pour le Mondial 2026

Derniers commentaires

Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

Il a fait du bon boulot à Strasbourg, c'est un fait. Est-il taillé pour plus gros?

OL : L’infirmerie déborde, il pose la question qui fâche

Sauf que t'oublie un léger détail...Les 2 matchs avant la trêve qui peuvent définitivement t'éliminer de l'Europa et le match contre Monaco qui peut faire relancer définitivement Monaco pour vous passer devant avant la fin du championnat...Je le vois d'ailleurs gros comme une maison

L1 : L'horaire d'OM-Lille est une folie, Létang ne lâche rien

Et ta connerie elle est pas antisémite ?

OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?

Comme la plupart d'entre vous ne croyaient pas que Textor était un fumiste de premiere quand il est arrivé....

OL : Lyon en danger et au bord du précipice financier ?

La situation est très tendue mais je peux pas croire que Kang ait repris l’équipe sous la seule condition de se qualifier pour la C1. Vu l’effectif avec lequel on a commencé, mon seul souhait était de finir dans les 15 premiers cette saison. C’est exceptionnel ce que fait Fonseca.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading