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Nicolas Jackson proposé à l’OM

OM01 mai , 11:40
parGuillaume Conte
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L'Olympique de Marseille a beau avoir une situation très instable à tous les niveaux, la destination fait toujours saliver et Chelsea a pensé au club provençal pour récupérer Nicolas Jackson cet été.
Chelsea ne sait plus quoi faire de ses attaquants, et l’OM pourrait bien en profiter cet été. Recruté en 2023 pour 37 ME en provenance de Villarreal, Nicolas Jackson n’a jamais réussi à s’imposer chez les Blues. Prêté cette saison au Bayern Munich, le Sénégalais ne sera pas non plus conservé par le club allemand. Le club allemand possédait une option d’achat prioritaire mais non obligatoire. Elle se montait à plus de 50 millions d'euros, et selon Bild, son adaptation au système de jeu de Vincent Kompany n’est pas jugée convaincante. Il sera donc renvoyé à Chelsea dans un mois, à l’issue de la saison.

Chelsea cherche à se défaire de Jackson à tout prix

Pour aller où ensuite, sachant que le pensionnaire de Stamford Bridge ne compte pas sur lui et espère bien s’en défaire, d’une façon ou d’une autre. Sachant que Chelsea en réclame 50 millions d’euros, un transfert est impossible. Un prêt est envisagé pour limiter la casse et lui permettre de ne pas voir sa valeur s’écrouler s’il passe une saison sur le banc en Premier League.
Selon Nicolo Schira, Jackson a été proposé au Milan AC et à la Juventus, sans vraiment convaincre. Résultat, l’ouverture a ensuite été totale pour essayer de trouver un point de chute à l’attaquant de 24 ans. Fenerbahçe et Al-Ahli en Arabie saoudite ont été interrogés sur une possible arrivée. Des destinations qui ne réjouissent pas forcément le joueur. En revanche, la presse allemande évoque la possibilité pour lui de signer à Newcastle, qui a des moyens financiers désormais plus limités, et qui pourrait apprécier cette arrivée.
Enfin, selon Transferfeed, l’OM est également concerné par le dossier Nicolas Jackson. Ce serait bien évidemment pour un prêt et Marseille fait partie des destinations envisagées. En cas de départ de Mason Greenwood, cela permettrait à l’attaque olympienne d’avoir une tête d’affiche de premier choix, sachant que Pierre-Emerick Aubameyang a tout de même du mal à finir la saison. Chelsea est en tout cas prêt à faire des efforts pour se défaire du Sénégalais, et l’OM aurait tort de ne pas tenter sa chance même si la nouvelle direction n’a pas encore totalement pris ses marques.
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