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L'OM de McCourt en crise, ces deux géants d'Europe jubilent

OM01 mai , 12:20
parGuillaume Conte
1
L'OM est en grand danger de manquer la Ligue des Champions fin mai. Une situation qui fait saliver deux grands clubs européens prêts à profiter de la situation à leur avantage.
Sixième à trois journées de la fin, l’Olympique de Marseille est dans une situation préoccupante. L’OM n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs, perdant encore des points contre Lorient et Nice dans ce sprint final. Le podium est à quatre points et manquer la Ligue des Champions aurait des conséquences terribles. Pour Marseille tout du moins, car certains clubs se réjouiraient de voir la formation phocéenne être absente de la grande scène européenne.

Des offres revues à la baisse pour Greenwood

C’est la Gazzetta dello Sport qui l’affirme tout d’abord, la Juventus espère que l’OM manquera la Ligue des Champions et sera donc forcée de vendre de manière copieuse par son propriétaire Frank McCourt. Dans ces conditions, le club du Piémont est persuadé de pouvoir récupérer Mason Greenwood à un prix assez attractif, à savoir 50 millions d’euros. Une somme copieuse pour l’OM, mais loin des attentes des dirigeants qui rêvent de voir ce montant s’élever autour de 70 ME. Pour compenser, la Juventus se propose même d’intégrer le flop Edon Zhegrova dans le lot, l’ancien lillois n’ayant pas réussi à exploser à la Juve malgré ses qualités. L’OM récupèrerait ainsi une belle somme et un remplaçant directement trouvé avec le Kosovar.
L’autre grand club européen qui suit de près la fin de saison marseillaise est l’Atlético de Madrid. Selon OK Diario, le club de Diego Simeone est intéressé de longue date par Greenwood, qui jouait à quelques kilomètres de là du côté de Getafe il y a deux ans. Les Colchoneros se mordent les doigts de ne pas avoir saisi l’opportunité de faire signer l’ancien de Manchester United en 2024. Désormais, ils rêvent de voir l’OM être obligé de brader quelque peu l’ailier anglais, et de s’en tirer avec un transfert sous la barre des 50 ME.
Des prix tirés vers le bas qui promettent un feuilleton cet été si jamais le club provençal manque son objectif européen. En effet, Mason Greenwood ne semble avoir aucune envie de continuer à l’OM désormais, et le joueur anglais est capable de faire le forcing pour obtenir gain de cause, quitte à ce que Marseille négocie à la baisse pour son départ.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs29
Buts15
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Rien de sûr car désolé de vous décevoir mais Greenwood n'a jamais dit qu'il voulait quitter l'OM.

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Alvarez c est le rêve c est sur !!! Mais ça va etre très très dur de le déloger d Espagne.

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Si l'OM joue comme ces derniers temps, Nantes a de grandes chances.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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