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OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

OL08 avr. , 19:40
parEric Bethsy
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Malgré des statistiques honorables, Endrick n’est pas épargné par les critiques. L’attaquant prêté par le Real Madrid ne parvient pas à porter l’Olympique Lyonnais. Pour le journaliste Pierre Ménès, les choix de l’entraîneur Paulo Fonseca expliquent en grande partie les difficultés du Brésilien.
Rien ne va plus à l’Olympique Lyonnais. Un temps inarrêtables, les Gones restent sur neuf matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues. Le rêve de titre s’est envolé en Coupe de France puis en Ligue Europa. Et maintenant, c’est la perspective de retrouver la Ligue des Champions qui risque de disparaître, notamment à cause d’une panne offensive. Les coéquipiers d’Endrick n’ont inscrit qu’un seul but au total lors de leurs quatre dernières rencontres.
Cette méforme n’est pas vraiment une surprise pour le journaliste Pierre Ménès qui, parmi les raisons énumérées, souligne la mauvaise utilisation de l’attaquant prêté par le Real Madrid. « C'est dû aussi aux blessés, a argumenté l’observateur sur sa chaîne YouTube. La grande période de Lyon, les 13 victoires consécutives, c'est aussi Moreira qui était un peu l'invité surprise et qui surperforme, Sulc que l'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là et qui lui aussi surperforme. Sur le dernier match, il était épuisé par la double prolongation avec son équipe nationale (la République Tchèque). »

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« Et là il y a Endrick qui pour l'instant est un bide. Encore une fois, je ne m'explique pas qu'Endrick soit toujours aligné à droite et qu'on ne le laisse pas un peu se démerder seul dans l'axe, s’est étonné Pierre Ménès. Fofana, ça a l'air d'être très compliqué pour qu'il revienne. Nuamah, ça fait un an qu'il n'a pas joué. Défensivement, il y a aussi quelques lacunes parce que si Niakhaté est très performant, on ne peut pas en dire autant de tous ses compères en défense. » Pour la défense du coach Paulo Fonseca, les blessures de ses ailiers ont limité sa marge de manœuvre.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts3
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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clairement mais les blessures sont aussi du a la gestion fonseca .. il avait des jeunes qu'il aurait pu faire rentrer 10min pour faire souffler les ailliers dans certains matchs On voit les autres faire des changements avec des joueurs frais des coachs qui font des ajustement tactiques ... et ca fonctionne on a pas mal d'equipe qui revenait en profitant de notre fatigue pendant ce temps nous on regardait l'equipe s'epuiser etre de plus en plus tot completement cramée avec aucun ajustement tactique et des changements comme si ils étaient décidés a l'avance vers la 65-70 et 85-90 a presque tous les matchs et rarement plus de 3 .. mais si le scenario du match tourne mal ca lecture de match de change pas... et son plan tactique non plus

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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