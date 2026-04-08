OL : Endrick est un bide, Fonseca a tout gâché

Malgré des statistiques honorables, Endrick n’est pas épargné par les critiques. L’attaquant prêté par le Real Madrid ne parvient pas à porter l’Olympique Lyonnais. Pour le journaliste Pierre Ménès, les choix de l’entraîneur Paulo Fonseca expliquent en grande partie les difficultés du Brésilien.

Rien ne va plus à l’Olympique Lyonnais . Un temps inarrêtables, les Gones restent sur neuf matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues. Le rêve de titre s’est envolé en Coupe de France puis en Ligue Europa. Et maintenant, c’est la perspective de retrouver la Ligue des Champions qui risque de disparaître, notamment à cause d’une panne offensive. Les coéquipiers d’Endrick n’ont inscrit qu’un seul but au total lors de leurs quatre dernières rencontres.

Cette méforme n’est pas vraiment une surprise pour le journaliste Pierre Ménès qui, parmi les raisons énumérées, souligne la mauvaise utilisation de l’attaquant prêté par le Real Madrid. « C'est dû aussi aux blessés, a argumenté l’observateur sur sa chaîne YouTube. La grande période de Lyon, les 13 victoires consécutives, c'est aussi Moreira qui était un peu l'invité surprise et qui surperforme, Sulc que l'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là et qui lui aussi surperforme. Sur le dernier match, il était épuisé par la double prolongation avec son équipe nationale (la République Tchèque). »

« Et là il y a Endrick qui pour l'instant est un bide. Encore une fois, je ne m'explique pas qu'Endrick soit toujours aligné à droite et qu'on ne le laisse pas un peu se démerder seul dans l'axe, s’est étonné Pierre Ménès. Fofana, ça a l'air d'être très compliqué pour qu'il revienne. Nuamah, ça fait un an qu'il n'a pas joué. Défensivement, il y a aussi quelques lacunes parce que si Niakhaté est très performant, on ne peut pas en dire autant de tous ses compères en défense. » Pour la défense du coach Paulo Fonseca, les blessures de ses ailiers ont limité sa marge de manœuvre.