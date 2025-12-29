L’OL va mettre le feu, la Ligue 1 va retrouver le Roi Lyon

De retour à l’entraînement ce lundi, l’Olympique Lyonnais a repris avec un groupe encore incomplet. Les ailiers Malick Fofana et Ernest Nuamah manquent toujours à l’appel. Mais, leurs prochaines réintégrations ainsi que l’arrivée d’Endrick laissent entrevoir de belles promesses pour la deuxième partie de saison.

Avant le choc de Ligue 1 à Monaco samedi, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi. Les regards étaient forcément tournés vers Endrick qui a vécu sa première séance avec sa nouvelle équipe. De ses coéquipiers au staff technique, en passant par les supporters, tout le monde étaient impatients de découvrir l’attaquant prêté sans option d’achat par le Real Madrid. Le Brésilien, qui ne sera pas qualifié pour ce déplacement à Louis-II, ne devrait pas tarder à s’installer dans le onze en attendant deux retours importants.

On parle de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah qui ne sont pas suffisamment remis de leurs blessures respectives pour s’entraîner avec le groupe. Les deux ailiers se préparent toujours en salle et ont profité de leur séance du jour pour donner de leurs nouvelles. Le Belge, freiné par une entorse de la cheville face à Strasbourg (2-1) le 26 octobre, a publié des photos de lui en plein travail. « Tu as déjà connu ça auparavant », a commenté l’ancien joueur de La Gantoise sur Instagram. Son coéquipier ghanéen a pris la même initiative sur Instagram. L’occasion pour Malick Fofana de lui répondre en commentaire.

« On sera bientôt de retour », a annoncé le Diable Rouge qui, malgré l’éclosion du jeune Afonso Moreira avant la trêve hivernale, devrait être en mesure de récupérer sa place de titulaire sur le couloir gauche. On peut aussi imaginer qu’Ernest Nuamah sera capable de s’imposer à droite. Du moins s'il parvient à retrouver ses sensations après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou subie en avril. Avec ses deux ailiers pour accompagner Endrick, l’Olympique Lyonnais risque de faire mal.