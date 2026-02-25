Chelsea a trouvé mieux qu’Endrick à Strasbourg

Attentif à la progression d’Endrick, Chelsea l’a supervisé à l’occasion du match à Strasbourg dimanche dernier. Mais l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est fait voler la vedette par Diego Moreira.

Pour la première fois depuis son arrivée cet hiver, Endrick est passé totalement à côté de son match. La sortie sur blessure de Pavel Sulc dès la première période ne l’a pas aidé. Il n’empêche que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a énormément déçu lors de la défaite à Strasbourg (3-1) dimanche dernier. Sa performance ratée n’a pas échappé à son entraîneur Paulo Fonseca... ni même aux dirigeants de Chelsea.

Lire aussi OL : Diego Moreira crache au visage de Lyon

Selon les informations de Football Transfers, les Blues avaient envoyé des scouts à la Meinau pour cette rencontre. C’était l’occasion pour le propriétaire BlueCo de voir comment Strasbourg pouvait se comporter face à un adversaire qui venait de remporter ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues. Mais les intermédiaires du consortium américain se sont également déplacés pour observer Endrick. Le géant de Premier League s’intéresse au jeune talent prêté par le Real Madrid depuis un certain temps et s’attendait peut-être à recevoir un nouveau rapport positif sur sa cible de longue date. Mais l’ancien joueur de Palmeiras n’a pas brillé, contrairement à Diego Moreira qui a crevé l’écran.

L’ailier de Strasbourg a volé la vedette au Lyonnais en attirant l’attention des scouts anglais. De quoi relancer la rumeur d’un possible retour de l’international belge à Chelsea. L’information n’a jamais été confirmée mais on continue d’évoquer une éventuelle clause de rachat en faveur des Londoniens. Quoi qu’il en soit, ces bruits de couloir vont encore agacer les supporters du Racing mécontents de voir leur club servir les intérêts de Chelsea. Quant à Endrick, décevoir son courtisan ne devrait pas l’affecter, lui qui rêve toujours de percer au Real Madrid aux côtés de Kylian Mbappé et de son compatriote Vinicius Junior.