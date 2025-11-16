Endrick à l'OL, un problème surgit brutalement

Le prêt d'Endrick à l'Olympique Lyonnais semble assuré. Néanmoins, le Real Madrid n'est pas disposé à offrir son jeune attaquant aussi facilement. Une clause inclue par les Madrilènes dans le contrat fait débat.

La venue d'Endrick à l' Olympique Lyonnais ressemble à un coup de maître. Sans attaquant de renom après le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, l'OL mettrait la main sur un joueur déjà appelé en Seleçao par le passé. Les Gones vont devancer des concurrents prestigieux dans ce dossier comme Manchester United ou la Juventus. Les supporters lyonnais sont en plein rêve mais ce dernier deviendra t-il vraiment réalité ? A plus d'un mois du début du mercato hivernal, le doute est permis. Endrick et le Real Madrid peuvent toujours changer d'avis au dernier moment.

Rien n'est signé entre l'OL et le Real

Un scénario rendu crédible par Fabrizio Romano. Le spécialiste italien du mercato avance l'existence d'une clause très particulière dans ce prêt sans option d'achat. Une « clause de retrait » qui permet au Real Madrid de rapatrier instantanément son buteur brésilien dans un cas précis. Elle sera activable en cas de blessure d'Endrick ou d'un autre attaquant du Real Madrid survenue avant le 31 janvier 2026.

Les dirigeants lyonnais n'apprécient pas cette requête et surtout la date choisie. Ils négocient activement pour faire avancer la date limite de la clause au 15 janvier prochain. De quoi offrir la possibilité à l'OL de dénicher un plan B au mercato si besoin. Cette clause bloque tout accord définitif entre Lyon et le Real Madrid pour le prêt d'Endrick selon les informations de Transferfeed. Aucune partie n'a donc signé le contrat pour le moment. 40 jours se profilent pour déverrouiller cette situation et éviter un terrible fiasco pour les Lyonnais.