OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

A la recherche d’un défenseur central cet hiver, l’OL a étudié la piste Axel Disasi, inutilisé par Enzo Maresca à Chelsea. Mais l’arrivée de l’international français dans le Rhône n’est plus d’actualité.

Le mois de janvier pourrait être périlleux pour l’Olympique Lyonnais. En cause, les départs à la CAN de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté, partis défendre les couleurs de l’Angola et du Sénégal. Ces deux départs ponctuels risquent d’être très préjudiciables pour Paulo Fonseca puisque les deux hommes forment l’un des points forts de l’OL en ce début de saison. Un renfort est donc probable dans ce secteur de jeu, à condition néanmoins de ne pas se ruiner. Matthieu Louis-Jean explore depuis plusieurs semaines la piste Axel Disasi , totalement inutilisé par Enzo Maresca à Chelsea depuis le début de la saison.

Cette piste a néanmoins peu de chances d’aboutir selon le journaliste Orazio Accomando de Sport Mediaset, qui explique sur X que Chelsea a atteint son nombre maximum de joueurs prêtés et que par conséquent, le club qui souhaitera s’offrir Axel Disasi devra l’acheter. Or, ce n’est clairement pas dans les possibilités de l’Olympique Lyonnais, qui ne peut pas espérer mieux qu’un prêt au vu de ses moyens économiques dans le dossier Axel Disasi, avec un salaire bien trop important pour les finances de l’OL. Le journaliste italien précise que la Juventus Turin a demandé des informations sur le dossier tandis que l’AC Milan et l’AS Roma « apprécient également » le profil de l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Disasi en prêt, c'est mort pour l'OL

Un départ reste donc possible pour Axel Disasi, à condition que les clubs intéressés formulent une offre de transfert à Chelsea, qui sera évidemment ouvert à un départ du joueur de 27 ans. En Angleterre, on évoque depuis 24 heures un intérêt de Leeds, qui aurait les moyens de formuler une offre de transfert à Chelsea pour Axel Disasi. Pour l’Olympique Lyonnais en revanche, cette piste est définitivement à oublier et la question est maintenant de savoir si Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca insisteront pour recruter un défenseur central ou si, en attendant les retours de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté, ils feront confiance à 100% à Ruben Kluivert, Hans Hateboer et Tanner Tessmann, qui peuvent dépanner en défense centrale.