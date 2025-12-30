ICONSPORT_280196_0001

Endrick signe à l'OL avec six mois de retard

OL30 déc. , 13:40
parNathan Hanini
Arrivé à Lyon ces derniers jours, Endrick sera très attendu du côté du septuple champion de France. Le joueur ne sera pas seulement suivi dans l’Hexagone ou en Espagne, mais également au Brésil. La Seleçao espère y voir son numéro neuf pour la prochaine Coupe du monde.
L’enjeu est triple pour Endrick sur cette deuxième partie de saison. Le Brésilien prêté à l’Olympique Lyonnais doit aider le club rhodanien à régler ses problèmes offensifs observés sur la première partie de saison. L’OL espère que ce recrutement permettra de se mêler à la course à la Ligue des champions. Le Real Madrid va également suivre le jeune Brésilien de 19 ans. Le club de la capitale espagnole n’a pas offert beaucoup de temps de jeu à son attaquant sur la première partie de saison (99 minutes). Ce prêt doit permettre de le relancer.

Endrick et la carte de la Seleçao

Mais du côté du Brésil, Endrick est également attendu. La Seleçao cherche son nouveau numéro neuf en vue de la prochaine Coupe du monde. Les derniers essais de Carlo Ancelotti n’ont pas été concluants. Mais le prêt du jeune attaquant du Real à l’OL n’intervient-il pas trop tard pour se faire une place à la Coupe du monde ? C’est l’avis de Marcelo Courrege, journaliste brésilien au média TV Globo
Endrick aurait dû partir dès le mois de juin. Il a du retard
- Marcelo Courrege, journaliste brésilien
« Il aurait dû partir dès le mois de juin. Il a du retard, mais vu son talent et une certaine carence en matière de numéro 9, il peut convaincre le Mister », explique-t-il au journal l’Equipe. Si Endrick est trop juste pour cette Coupe du monde 2026, ce n’est pas la fin du monde estime le champion du monde avec la Seleçao Denilson. « Il a passé six mois sans jouer et n'a plus que trois mois pour convaincre. La liste du mois de mars sera décisive. Ça va être difficile, surtout pour un jeune joueur. Heureusement, il aura d'autres Coupes du monde à disputer... » raconte l’ancien bordelais au journal l’Equipe. Cependant, Endrick aura une carte à jouer pour se frayer un chemin au sein d’une sélection en panne de solution sur le front offensif. L’occasion est donc rêvée de s’imposer à l’OL. 

