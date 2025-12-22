OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

L'OL s'apprête à accueillir Endrick lors du mercato d'hiver. Et la star brésilienne arrive à Lyon avec des clauses prévues dans son contrat avec le Real Madrid qui sont d'une autre planète.

Il y a bien longtemps que l'Olympique Lyonnais n'avait accueilli un joueur considéré comme l'un des plus prometteurs du monde. Même si son temps de jeu avec le Real Madrid a été ridiculement faible cette saison, Endrick va s'engager avec l'OL pour six mois et cela annonce des soirées de feu en Ligue 1 . Car l'avant-centre brésilien veut s'offrir un ticket pour le Mondial grâce à ses prouesses avec Lyon. Alors que l'on évoque une clause qui lui assure de jouer 25 matchs avec l'OL, toutes compétitions confondues, Endrick débarque aussi avec des clauses très rémunératrices héritées du contrat signé en 2024 entre le Real Madrid et Palmeiras. Car pour accepter de signer chez les Merengue, Endrick avait fixé des clauses financières dont certaines semblent totalement surréalistes.

Endrick débarque à Lyon avec des bonus en jeu

Ayant jusqu'en 2030 pour décrocher ces bonus financiers, Endrick va donc vouloir tout faire pour ne pas traîner en route lors de ses mois passés à l'OL. De quoi donner de l'espoir aux supporters lyonnais. Selon les médias brésiliens, lors de la signature de son contrat avec le Real Madrid l'an dernier, l'attaquant a obtenu des clauses très juteuses. Sans que l'on sache si elles seront conservées à Lyon, et payées par Florentino Perez.

Les primes d'Endrick lorsqu'il a signé son contrat

75.000 euros par match en tant que titulaire au Real Madrid

35.000 euros pour chaque but, passe décisive ou penalty obtenu

500.000 euros s'il remporte la Liga et est titulaire lors de huit matchs (1 million d'euros s'il est titulaire 18 matchs)

500.000 euros s'il atteint les demi-finales de la Ligue des champions et qu'il est titulaire lors de trois matchs (1 million d'euros s'il est titulaire sept matchs)

1 million d'euros s'il remporte la Ligue des champions et est titulaire lors de quatre matchs (2 millions d'euros s'il est titulaire huit matchs) ;

1 million d'euros s'il remporte le trophée Golden Boy ou le Trophée Kopa

1 million d'euros s'il termine dans le Top 3 du Ballon d'Or ou du prix The Best ;

2 millions d'euros s'il est élu meilleur joueur du monde lors de l'une des cérémonies de remise de prix

Concernant le passage d'Endrick à Lyon, ce sont surtout le fait qu'il ait une prime à chaque match comme titulaire et à chaque but qui ont probablement engendré des négociations entre le joueur et le Real Madrid. Pour les autres, aucune chance que cela lui arrive lors des six prochains mois.