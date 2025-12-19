Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

Bien parti pour obtenir le prêt d’Endrick, l’Olympique Lyonnais espère réussir un deuxième gros coup cet hiver. Le club rhodanien s’intéresse aussi à l’attaquant français Antoine Griezmann qui n’est plus titulaire à l’Atlético Madrid.

Je pense que c'est important, a commenté le milieu de terrain. Il va y avoir quelques apports, peut-être sur le niveau offensif, défensif aussi. On sait aujourd'hui qu'on a un groupe en termes de nombre un peu limité, parce que parfois, on peut voir sur le banc qu'il y a de très jeunes joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'aider un groupe professionnel. » Paulo Fonseca et Corentin Tolisso sont sur la même longueur d’onde. Tous les deux passés en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur et le capitaine de l’Olympique Lyonnais estiment que l’effectif a besoin de renfort pour la deuxième partie de saison. «, a commenté le milieu de terrain.

Comme Corentin Tolisso le sait probablement, les Gones devraient rapidement accueillir Endrick. L’attaquant du Real Madrid fait l’objet de discussions avancées pour un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Quant à la suite du recrutement, l’Olympique Lyonnais cherche un défenseur central pour compenser les départs du Sénégalais Moussa Niakhaté et de l’Angolais Clinton Mata à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais un autre renfort n’est pas à exclure en cas de belle opportunité. Cette ouverture inattendue pourrait bien concerner Antoine Griezmann (34 ans).

Lyon fait effectivement partie des clubs intéressés par l’attaquant de l’Atlético Madrid, nous apprend le journaliste Ekrem Konur. Rappelons que le Français sous contrat jusqu’en 2027 n’est plus un titulaire aux yeux de Diego Simeone. Ce qui ne l’empêche pas de répondre présent lors de ses apparitions. Ses prestations séduisent l’Olympique Lyonnais, mais aussi la Juventus Turin, Galatasaray et l’Inter Miami de Lionel Messi. On apprend également que le Charlotte FC, Al-Ahli and Al-Wahda ont transmis une offre à Antoine Griezmann. L’ex-international tricolore aura donc l’embarras du choix alors qu’il confiait son envie de rester à l’Atlético Madrid le mois dernier.