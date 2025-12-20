ICONSPORT_278847_0106

OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon

OL20 déc. , 13:00
parClaude Dautel
2
La signature d'Endrick à l'OL ne fait plus l'ombre d'un doute. On commence même à connaître certains aspects financiers de l'opération entre Lyon et le Real Madrid.
Fabrizio Romano l'a confirmé ces dernières heures, l'avant-centre brésilien de 19 ans va s'engager avec l'Olympique Lyonnais pour les six prochains mois. Le journaliste italien, spécialiste du mercato, précise que ce prêt se fera sans aucune option d'achat, Endrick voulant retourner au Real Madrid pour jouer la saison prochaine. Cependant, on ne connaît pas les détails financiers de cette opération. Vendredi, L'Equipe a expliqué que les dernières négociations portaient sur le salaire du joueur brésilien, lequel n'est pas compatible avec le contrôle de la masse salariale exigée par la DNCG. Mais le média spécialisé espagnol Defensa Central en dit un peu plus sur l'accord qui se finalise entre Florentino Perez et Michele Kang. Car l'OL devra tout de même lâcher un peu d'argent dans l'opération.

L'OL va lâcher un gros billet pour se faire prêter Endrick

Journaliste pour le site spécialisé sur le Real Madrid, Alexis Rodriguez précise que dans cette opération le Real Madrid empochera 3 millions d'euros. « Ce prêt d'Endrick rapportera 3 millions d'euros au Real Madrid. Le club réalisera ainsi un bénéfice sur cette opération, qui sera d'ailleurs la seule conclue durant le mercato hivernal », précise notre confrère. D'autres médias espagnols affirment que l'avant-centre brésilien pourrait arriver dans les jours qui précèdent le 1ᵉʳ janvier afin de s'installer à Lyon et d'être disponible pour Paulo Fonseca dès que sa signature sera officialisée.
Du côté des supporters du Real Madrid, le départ d'Endrick suscite des avis divergents. Si certains fans madrilènes regrettent que Xabi Alonso ne lui ait pas donné sa chance, puisque le Brésilien a seulement 99 minutes de jeu cette saison, dont 77 cette semaine en Coupe du Roi, d'autres sont persuadés qu'Endrick n'a pas le niveau des Merengue. Même si Florentino Perez a dépensé 47,5 millions d'euros pour le faire signer en 2024, ils estiment que c'est une erreur et que ce départ à l'Olympique Lyonnais permettra de voir le vrai niveau d'Endrick.
2
Derniers commentaires

PSG : Mastantuono supplie Paris de le faire signer

On est le club parfait cette saison pour faire grandir les jeunes talentueux mais il a raté le train comme on dit... Lui et Simons je pense que c'est du gâchis par rapport à ce qu'ils auraient pu faire chez nous.

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Peut être qu'il faut que tu apprennes à lire et a compter... Tu crois que l'OM peut prétendre à des pertes infinies? L’Olympique de Marseille s’apprête à enregistrer un nouveau déficit financier à l’issue de la saison 2024-2025. Selon les informations révélées par L’Équipe, le résultat net attendu serait négatif, à hauteur d’environ 37 millions d’euros, un montant proche de celui de l’exercice précédent (-39 M€). Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM n’a jamais présenté de bilan excédentaire, avec des pertes cumulées estimées à près de 500 millions d’euros.

OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon

Ca toujours ete de la merde mais la on ne peut pas bloqué les trolls erfff

Mbappé dégoûte un champion du monde 98

Va ch*er ...

OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon

L'arrivée d'Endrick à l'OL est une excellente chose. Par contre... il faut que je vous dise Foot01. Votre nouveau site... c'est de la merde !

