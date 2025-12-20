OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon

La signature d'Endrick à l'OL ne fait plus l'ombre d'un doute. On commence même à connaître certains aspects financiers de l'opération entre Lyon et le Real Madrid.

L'Equipe a expliqué que les dernières négociations portaient sur le salaire du joueur brésilien, lequel n'est pas compatible avec Fabrizio Romano l'a confirmé ces dernières heures, l'avant-centre brésilien de 19 ans va s'engager avec l'Olympique Lyonnais pour les six prochains mois. Le journaliste italien, spécialiste du mercato , précise que ce prêt se fera sans aucune option d'achat, Endrick voulant retourner au Real Madrid pour jouer la saison prochaine. Cependant, on ne connaît pas les détails financiers de cette opération. Vendredi,a expliqué que les dernières négociations portaient sur le salaire du joueur brésilien, lequel n'est pas compatible avec le contrôle de la masse salariale exigée par la DNCG . Mais le média spécialisé espagnol Defensa Central en dit un peu plus sur l'accord qui se finalise entre Florentino Perez et Michele Kang. Car l'OL devra tout de même lâcher un peu d'argent dans l'opération.

L'OL va lâcher un gros billet pour se faire prêter Endrick

Journaliste pour le site spécialisé sur le Real Madrid, Alexis Rodriguez précise que dans cette opération le Real Madrid empochera 3 millions d'euros. « Ce prêt d'Endrick rapportera 3 millions d'euros au Real Madrid. Le club réalisera ainsi un bénéfice sur cette opération, qui sera d'ailleurs la seule conclue durant le mercato hivernal », précise notre confrère. D'autres médias espagnols affirment que l'avant-centre brésilien pourrait arriver dans les jours qui précèdent le 1ᵉʳ janvier afin de s'installer à Lyon et d'être disponible pour Paulo Fonseca dès que sa signature sera officialisée.

Du côté des supporters du Real Madrid, le départ d'Endrick suscite des avis divergents. Si certains fans madrilènes regrettent que Xabi Alonso ne lui ait pas donné sa chance, puisque le Brésilien a seulement 99 minutes de jeu cette saison, dont 77 cette semaine en Coupe du Roi, d'autres sont persuadés qu'Endrick n'a pas le niveau des Merengue. Même si Florentino Perez a dépensé 47,5 millions d'euros pour le faire signer en 2024, ils estiment que c'est une erreur et que ce départ à l'Olympique Lyonnais permettra de voir le vrai niveau d'Endrick.